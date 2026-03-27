Stars Ottfried Fischer: Mit 80 Kilo weniger fühlt er sich rundum wohl

Ottfried Fischer - May 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler Ottfried Fischer hat in den vergangenen Jahren deutlich an Gewicht verloren und damit einen großen persönlichen Wandel vollzogen.

Einst auch für sein Übergewicht bekannt, bringt der frühere ‚Der Bulle von Tölz‘-Star heute rund 125 Kilogramm auf die Waage – etwa 80 Kilo weniger als früher, wie er im Gespräch mit ‚tz‘ verrät.

Neben einer bewussteren Ernährung, die inzwischen stärker auf Gemüse und leichtere Kost setzt, spielte auch eine ärztlich begleitete Behandlung mit einer sogenannten Abnehmspritze eine Rolle. Diese hilft ihm unter anderem dabei, seinen Appetit besser zu kontrollieren und Essgewohnheiten zu verändern. Er habe die Spritze als Möglichkeit gesehen, sich auf seine „alten Tage ein bisserl leichter“ zu fühlen.

Bereits 2008 hatte Fischer seine Erkrankung an Parkinson-Krankheit öffentlich gemacht. Nach eigenen Angaben steht die aktuelle Therapie damit im Einklang, und es gebe Hinweise darauf, dass entsprechende Medikamente sogar positive Effekte auf den Krankheitsverlauf haben könnten. Heute zeigt sich der 72-Jährige zufrieden mit seiner Entwicklung. „Ich fühle mich rundherum wohl“, fasst er seinen neuen Lebensstil zusammen.