Stars Ozzy Osbourne: Birmingham-Gedenktafeln werden der Familie des verstorbenen Künstlers übergeben

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 11:00 Uhr

Die in seiner Heimatstadt Birmingham für Ozzy Osbourne hinterlassenen Gedenktafeln sollen abgenommen und der Familie des verstorbenen Künstlers übergeben werden.

Der Stadtrat von Birmingham begann mit der Entfernung tausender Gedenktafeln zu Ehren des Black-Sabbath-Rockers, nachdem der Star im letzten Monat im Alter von 76 Jahren gestorben war.

Ozzys Fans waren in die Stadt geströmt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. An der Black Sabbath Bridge, einem Ort, der an die Gründung der ‚Paranoid‘-Band erinnert, wurden Blumen, Erinnerungsstücke und handschriftliche Notizen für den verstorbenen Musiker hinterlassen. Die Gedenktafeln sollen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, bevor sie an Osbournes Angehörige weitergegeben werden. Der Stadtrat von Birmingham erklärte in einem Statement: „Zu gegebener Zeit werden sie an die Familie Osbourne weitergegeben, damit diese sie als eine bleibende Erinnerung an die Zuneigung und Unterstützung der Öffentlichkeit aufbewahren kann.“ Zu den Gedenktafeln, die auch Kunstwerke und Bierdosen enthielten, gehört zudem eine Konzertkarte aus dem Jahr 1995. Kate Brazier, die Leiterin der Abteilung für Veranstaltungen im Stadtzentrum, erklärte: „Wir haben alles Mögliche gefunden – Kunstwerke, Bierdosen und Kerzen. Wir haben eine Teedose mit der Nachricht ‚Falls du im Himmel keine Tasse Tee findest‘ gefunden.“