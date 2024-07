Auf Fashion Show in Potsdam Pärchendebüt: Christian Düren überlässt Amira Pocher das Rampenlicht

Amira Pocher und Christian Düren auf der Fashion Show von Marc Cain in Potsdam. (ves/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 13:47 Uhr

Amira Pocher und ihr Partner Christian Düren geben bei der Fashion Show von Marc Cain ihr Pärchen-Debüt. Die Moderatorin gibt im Gespräch Einblicke in ihre Beziehung und den Patchwork-Alltag. Neben Mode ist auch die Fußball-EM Thema des Abends.

Darauf haben alle gewartet: Amira Pocher (31) zeigt sich zum ersten Mal mit ihrem Partner Christian Düren (34). Bei der Show des deutschen Modelabels Marc Cain im Rahmen der Berliner Fashion Week feierten die beiden ihr Pärchen-Debüt. Während sich der "taff"-Moderator bewusst im Hintergrund hielt, plauderte die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) offen über ihre neue Beziehung.

So habe Düren die "Bewährungsprobe" als Bonus-Papa ihrer beiden Söhne längst bestanden. "Hätte es hier nicht geklappt, wäre das auch für die Beziehung schwierig geworden", gesteht der TV-Star. Auch im ersten gemeinsamen Urlaub sei im Patchwork-Gefüge mit den beiden Jungs alles entspannt geblieben, so die Moderatorin.

Familienplanung nicht abgeschlossen

Weitere Kinder schließt die 31-Jährige für die Zukunft nicht aus. Auch wenn sie die Pille in erster Linie aus gesundheitlichen Aspekten abgesetzt habe, denke sie grundsätzlich über zwei, drei weitere Kinder nach. Druck verspüre sie aber keinen: "Ich bin ja noch jung!"

Mit ihrem Ex-Partner Pocher, der weiterhin in unmittelbarer Nähe wohnt, laufe inzwischen alles routiniert. "War die Nähe am Anfang für mich suboptimal, genieße ich es jetzt sehr, dass die Kinder zwischen uns spontan und unkompliziert wechseln, zu beiden Eltern immer Zugang haben – manchmal auch nur für ein Stündchen". Die konkrete Ferienplanung stünde zwar noch aus, aber das "teilen wir alles ganz gerecht auf", so Amira.

Die Promis sind im Fußballfieber

Zweites großes Thema am Abend war die Fußball-Europameisterschaft. Schauspielerin Bettina Zimmermann (49), die mit ihrem Lebenspartner, Schauspieler Kai Wiesinger (58) zur Veranstaltung kam, überrascht mit Expertinnenwissen: "Man merkt, dass bei der deutschen Mannschaft eine junge Generation eingeführt wird", die noch ins Spiel hineinkommen müsse, so Zimmermann. Auf die Frage, ob sie mit der deutschen Mannschaft mitfiebere, antwortete die Schauspielerin fast entrüstet: "Natürlich!"

Auch die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz (47) drückt der deutschen Mannschaft die Daumen. Schwarz, die mit ihrem Lebensgefährten ein Glamping-Hotel in der Nähe von Lissabon betreibt, outetet sich aber zugleich als "Ronaldo-Fan". Die 47-Jährige sieht auch bei der portugiesischen Mannschaft Gewinnchancen. Schwarz flog schon am nächsten Tag wieder zurück an die Atlantikküste, um dort in der Sommersaison mit anzupacken.

Bei Schauspielerin Nilam Farooq (34) ist der EM-Funke dagegen noch nicht übergesprungen, sie freut sich aber über die Stimmung im Land. "Seien wir doch ehrlich: Die Schals und Ketten sind eigentlich eher hässlich, aber die Menschen hängen sich das um und sind stolz. Ich finde das sehr süß!" Ihr Tipp für den EM-Titel: Spanien! "Ich mag die Kultur und die Sprache sehr und bin da wohl nicht ganz objektiv."

Zu den internationalen Gästen der Veranstaltung gehörten die britisch-dänische Schauspielerin und "Bridgerton"-Darstellerin Jessica Madsen (32) sowie die US-Schauspielerin und inzwischen Investorin eines deutschen Start-ups, Kelly Rutherford (55). Unter den Arkaden vor dem preußischen Schloss Neues Palais in Potsdam, das zusammen mit Schloss Sanssouci und anderen Bauten zum deutschen UNESCO-Welterbe zählt, verfolgten sie die Laufstegshow von Marc Cain.