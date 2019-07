Palina Rojinski: Marilyn Monroe ist ihr Vorbild

Sonntag, 7. Juli 2019 22:39 Uhr

Marilyn Monroe steht ganz oben auf Palina Rojinskis Vorbilder-Liste. Die 34-jährige Moderatorin, Schauspielerin, DJane und Pocast-Betreiberin, die bereits mit deutschen Größen wie Elyas M’Barek, Heiner Lauterbach, Frederick Lau, Florian David Fitz und Senta Berger vor der Kamera stand, ist mittlerweile selbst Vorbild für viele Teenager und Erwachsene.

Mit dem Magazin ‚BOA‘ sprach sie nun allerdings darüber, wer die Menschen sind, zu denen sie persönlich am meisten aufschaut. Ganz oben: Eine der berühmtesten Platinblondinen der Welt. Warum die im Alter von nur 36 Jahren verstorbene Leinwand-Legende Marilyn Monroe mit das größte Vorbild für die rothaarige Palina ist, erklärte sie im Interview so: „Sie war so schön und so deep und absolut unterschätzt. Ich glaube, die Menschen in den 50ern und 60ern waren nicht bereit, sie in ihrem wahren Licht zu sehen.“

Neben der blonden Ikone schwärmt die MTV-VJane sehr für ihre amerikanische Kollegin Angelina Jolie, die sie bereits einmal persönlich kennenlernen durfte. „Ich habe sie mal in L.A. getroffen und war so geflashed von ihrem inneren Leuchten und ihrer Kraft“, so Rojinski. Genießen möchte Palina diese besonderen Momente allerdings vorzugsweise alleine, ohne ihre 1,4 Millionen Follower-starke Instagram-Gemeinde daran teilhaben zu lassen, wie sie auch erklärte: „Meistens poste ich, gerade wenn ich wirklich Spaß habe, erst recht nichts.“ Ihr sei es gegönnt!