Stars Tom Cruise und Dolly Parton erhalten Ehren-Oscars

Tom Cruise - JUN 23 - FAMOUS - Mission Impossible Dead Reckoning Part One London Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 11:00 Uhr

Den beiden Stars wird eine besondere Ehre zuteil: Sie werden mit Ehren-Oscars ausgezeichnet.

Tom Cruise wird mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Der ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘-Darsteller – der trotz Nominierungen für seine Rollen in ‚Geboren am 4. Juli‘, ‚Magnolia‘ und ‚Rain Man‘ sowie als Produzent von ‚Top Gun: Maverick‘ noch nie einen Oscar gewonnen hat – gehört zu den vier Persönlichkeiten, die im November bei den Governors Awards geehrt werden.

Auch Sängerin Dolly Parton, Choreografin und Schauspielerin Debbie Allen sowie Szenenbildner Wynn Thomas werden mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die besonderen Oscars werden vergeben, um „außergewöhnliche Verdienste im Lebenswerk, herausragende Beiträge zur Filmkunst und -wissenschaft in jeglicher Disziplin oder außergewöhnlichen Dienst an der Academy“ zu würdigen.

Janet Yang, Präsidentin der Academy, bezeichnete das Quartett als „legendäre Persönlichkeiten“, die einen „bleibenden Eindruck“ hinterlassen hätten. In einem Statement erklärte sie: „Der Vorstand der Academy ist geehrt, diese brillanten Künstler auszuzeichnen. Debbie Allen ist eine wegweisende Choreografin und Schauspielerin, deren Werk Generationen begeistert und Genres überschritten hat.“

Über Tom Cruise schwärmte Yang: „[Sein] außergewöhnliches Engagement für die Filmwelt, das Kinoerlebnis und die Stunt-Community ist für uns alle inspirierend.“ Dolly Parton wiederum lobte sie für deren „unermüdlichen Einsatz für wohltätige Zwecke“. Damit verkörpere die Country-Legende „den Geist des Jean Hersholt Humanitarian Award“.

Parton war bereits zweimal für einen Oscar für den besten Originalsong (‚9 to 5‘ und ‚Transamerica‘) nominiert. Mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award werden Menschen geehrt, die der Filmindustrie Ehre machen, indem sie sich für das menschliche Wohl einsetzen und soziale Ungleichheiten abbauen. Damit tritt die ‚Jolene‘-Interpretin in die Fußstapfen von Persönlichkeiten wie Angelina Jolie, Tyler Perry und Michael J. Fox.