Stars Palina Rojinski war als Jugendliche ‚eigentlich immer‘ auf Diät

Bang Showbiz | 17.01.2026, 10:00 Uhr

Die TV-Moderatorin enthüllt, dass Ernährung lange Zeit ein schwieriges Thema für sie war.

Palina Rojinski spricht offen über ihr Verhältnis zu Essen und ihrem Körper.

Heute ist die 40-Jährige als Moderatorin und Schauspielerin bekannt. Was viele Fans nicht wissen: Bis zu ihrem 14. Lebensjahr war Palina Hochleistungssportlerin in der rhythmischen Sportgymnastik. Diese Erfahrung hat tiefe Spuren bei ihr hinterlassen. „Ernährung war ein wichtiges Thema, aber bei mir eher negativ besetzt“, erzählte sie im Interview mit RTL. Damals habe sie „eigentlich immer Diät halten“ müssen – das sei in ihrer Sportart so üblich gewesen.

Für die ‚Nightlife‘-Darstellerin war das keine leichte Zeit – denn sie liebt Essen. „Und dann habe ich aber über die Jahre gelernt, mich mit Essen zu belohnen. Darauf zu achten, was meinem Körper, meiner Gesundheit und meiner Laune guttut“, fügte sie hinzu. Das sei ein langer Lernprozess gewesen.

Die sozialen Medien erschwerten ihr den Weg zusätzlich. Palina klagte, dass Nutzer dort pausenlos mit unrealistischen Schönheitsidealen konfrontiert würden. Deshalb teilt sie bewusst Fotos auf ihrem Account, die sie ungeschminkt zeigen. „Wir sind ja keine Roboter oder Maschinen. Und wenn da mal ein Pickel ist, dann ist da halt ein Pickel. Und wenn man schlecht geschlafen hat oder die ganze Zeit geheult hat, dann hat man halt auch Augenringe“, betonte sie. Trotzdem sei es einfach, als Promi in eine „Perfektionsrolle“ zu rutschen. Schließlich sitze man stundenlang in der Maske, um auf dem TV-Bildschirm tipptopp auszusehen. Die Fans würden dann lediglich das glamouröse Ergebnis sehen.

Mittlerweile setzt die Moderatorin auf „Balance“ statt Perfektion. Sie achtet auf einen gesunden Lebensstil, ohne zu streng mit sich zu sein. Das nehme viel Druck raus. „Mir hat früher diese Disziplin keinen Spaß gemacht. Ich hatte keine Lust darauf, zu hören, was ich zu essen habe. Ich wollte mir das selber aussuchen“, erklärte Palina. Heute engagiert sich der TV-Star für die Ernährungsförderung von Kindern und Jugendlichen.