Stars Pamela Anderson: Billie Lourd hält große Stücke auf sie

Pamela Anderson at Pandoras New Diamond District New York Sept 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2024, 13:00 Uhr

Billie Lourd glaubt, dass Pamela Anderson die „am härtesten arbeitende“ Schauspielerin Hollywoods ist.

Die 32-jährige Schauspielerin sieht in der 57-jährigen Pamela ein großes Vorbild. Im Gespräch mit ‚People‘ hat sie die Filmkollegin nun mit Lob überhäuft. Lourd sagte über den ehemaligen ‚Baywatch‘-Star: „Sie ist die fleißigste und hingebungsvollste Schauspielerin aller Zeiten.“

Billie spielt an der Seite von Pamela in dem neuen Drama ‚The Last Showgirl‘ mit und genoss die Erfahrung, mit der erfahrenen Schauspielerin zusammen zu arbeiten. Billie sagte: „Sie hat alles in diese Rolle gesteckt und sie hat sich so sehr um jede Szene, jede Zeile gekümmert, und ich könnte einfach nicht dankbarer sein, mit ihr arbeiten zu dürfen. Sie ist eine Inspiration. Volle Inspo, wie die Kinder sagen. Ich versuche immer noch, ein Kind zu sein, also bleibe ich bei Sachen wie Inspiration.“

Die Schauspielerin ist ein langjähriger Fan von Pamela und hat immer noch gute Erinnerungen daran, wie sie ihren Co-Star zum ersten Mal getroffen hat. Billie erinnert sich: „Ich habe sie immer aus der Ferne bewundert, aber sie kennenzulernen hat alles auf ein so neues Level gebracht, weil sie wirklich so eine echte, freundliche und schöne Person ist. Einfach eine reine Seele von einem Menschen. Und ich verehre sie einfach und sie ist so unglaublich gut darin – jedes Mal, wenn sie eine Szene gedreht hat, habe ich das Gefühl, dass ich sie bewundere. Sie ist unglaublich.“