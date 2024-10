Stars Pamela Anderson: Emotionale Worte an Frauen weltweit

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 12:19 Uhr

Pamela Anderson widmet ihren ‚Glamour Women of the Year Award‘ allen Frauen, die Schmerzen überwunden haben.

Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin wurde bei der Preisverleihung am Dienstag (1. Oktober) in London neben zahlreichen anderen weiblichen Stars mit der Trophäe ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede sagte Pam: „Ich widme diesen Award Frauen überall, die sich über ihre schmerzhaften Erfahrungen erhoben haben und den Mut fanden, die beste Version von sich selbst zu werden. Gott schütze euch und danke.“

Schauspielerin Minnie Driver überreichte ihrer Kollegin Jameela Jamil den ‚Game Changing Voice Award‘. Auf der Bühne erklärte die Preisträgerin: „Das Patriarchat versucht, Frauen abzulenken, zu zerstören und auszuradieren, sobald wir älter werden, denn dann wird es schwerer uns zu kontrollieren. Denn wir werden zu wertvoll. Und wir sollen das nicht herausfinden, denn ansonsten könnten wir mehr von unserer Energie darauf verwenden, gleichberechtigte Bedingungen in dieser Welt zu schaffen.“ Abschließend scherzte Jamil: „Und vielleicht würden wir dann auch ausreichend Schlaf bekommen. Wir würden vielleicht ausreichend Nährstoffe zu uns nehmen. Vielleicht würden wir zu glücklich werden und wirklich selbstbewusst. Könnt ihr euch vorstellen, was wir dann schaffen würden?“