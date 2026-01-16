Stars Pamela Anderson fordert Entschuldigung von Seth Rogen nach Golden Globes-Begegnung

16.01.2026

Pamela Anderson fühlte sich unwohl, Seth Rogen bei den Golden Globes zu begegnen – Jahre nachdem er ohne ihr Einverständnis an der Serie ‚Pam and Tommy‘ beteiligt war.

Die 58-jährige Schauspielerin kritisierte erneut die Produktion der Disney+-Serie, die intime Details aus ihrem Leben mit Tommy Lee aufgriff.

Im Gespräch mit Andy Cohen auf SiriusXM sagte Anderson: „Seth Rogen hat ‚Pam and Tommy‘ gemacht, ohne jemals mit mir zu sprechen.“ Sie fügte hinzu: „Wie kann man eine Serie über die schlimmsten Momente deines Lebens machen, während ich hier lebe und atme?“

Bei der Preisverleihung saß Rogen in ihrer Nähe. „Ich fühlte mich einfach … ugh“, sagte sie. „Es war irgendwie eklig. Ich dachte: Ich bin doch kein Niemand.“ Anderson gab zu, dass sie sich ohnehin unwohl auf solchen Veranstaltungen fühle. „Ich kenne viele dieser Leute aus alten Malibu-Zeiten, aber ich habe nie das Gefühl, dazuzugehören.“

Rogen spielte in der Serie den Mann, der das Sexvideo von Anderson und Lee stahl und veröffentlichte. Anderson erklärte, sie habe ihn nicht direkt angesprochen. „In meinem Kopf habe ich es getan. Ich habe ihm alles gesagt, was ich fühle.“ Sie hoffe dennoch auf eine Entschuldigung. „Vielleicht meldet er sich irgendwann. Nicht, dass es alles ändern würde.“

Besonders deutlich wurde sie beim Thema Privatsphäre: „Nur weil man eine öffentliche Person ist, heißt das nicht, dass die schlimmsten Traumata fair game sind.“ Dennoch versuchte sie, das Gespräch versöhnlich zu beenden: „Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Aber ja – das hat mich wirklich wütend gemacht.“