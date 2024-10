Stars Pamela Anderson: Ihr Fokus liegt auf ihrer ‚Liebesaffäre‘ mit sich selbst

Bang Showbiz | 23.10.2024, 16:00 Uhr

Pamela Anderson erzählte, dass sie im Moment „nicht einmal daran“ denke, sich mit jemandem zu verabreden, da sie sich auf ihre „Liebesaffäre“ mit sich selbst konzentriert.

Die 57-jährige ‚Baywatch‘-Schauspielerin ist seit der Trennung von ihrem fünften Ehemann Dan Hayhurst Anfang 2022 vermutlich Single.

Pamela verriet jetzt, dass sie aktuell nicht bereit für eine neue Beziehung sei, weil sie an sich selbst arbeiten will, um eine „bessere Partnerin“ zu werden. Bei einem Auftritt in der ‚The Drew Barrymore Show‘-Talkshow verkündete Moderatorin Barrymore, seit sieben Jahren Single zu sein, und fragte Anderson nach ihrem eigenen Beziehungsstatus. Pamela antwortete: „Ja, also es sind Variationen von Single, schätze ich … ich weiß nicht. Nein, daran denke ich im Moment nicht einmal. Ich denke einfach an diese Liebesaffäre, die ich gerade mit dem Leben und mit mir selbst habe und daran, mich selbst kennenzulernen, dann wäre ich sowieso eine bessere Partnerin.“ Pamela war Mitte der 1990er Jahre mit Mötley Crüe-Star Tommy Lee, dem Vater ihrer beiden Söhne, verheiratet und heiratete im Jahr 2006 Kid Rock. Der Star war zweimal mit Rick Salomon verheiratet, bevor sie 2020 mit dem Filmproduzenten Jon Peters den Bund fürs Leben schloss. Später bestand Pamela darauf, dass die Ehe nicht rechtsverbindlich sei, und heiratete später im selben Jahr ihren fünften Ehemann Dan Hayhurst, bevor sie sich 2022 wieder von ihm trennte.