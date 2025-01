Stars Pamela Anderson: Sie dachte, sie würde Michael Jackson heiraten

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2025, 15:57 Uhr

Pamela Anderson dachte, sie würde Michael Jackson heiraten.

Die Schauspielerin aus ‚The Last Showgirl‘ nannte den verstorbenen ‚Thriller‘-Sänger – der 2009 im Alter von nur 50 Jahren verstarb – als ihren Kindheits-Schwarm. Sie erinnerte sich daran, dass sie „wirklich enttäuscht“ war, als sie ihn schließlich traf, weil er sie trotz ihrer lang gehegten Träume nicht nach einem Date fragte.

Auf die Frage, in wen sie früher verliebt war, sagte Pamela dem ‚W Magazine‘: „Michael Jackson. Ich dachte, er würde mich heiraten wollen. Dann habe ich ihn getroffen, und er hat mich nicht gefragt! Ich war wirklich enttäuscht.“

Die 57-Jährige gab außerdem zu, dass sie Angst davor hat, Menschen zu treffen, und war nervös vor ihrem ersten Treffen mit Jamie Lee Curtis, bevor sie gemeinsam an ‚The Last Showgirl‘ arbeiteten. Zum Glück brachte Jamie Pamela schnell dazu, sich am Set wohlzufühlen. Auf die Frage, ob sie nervös wird, wenn sie Stars trifft, sagte sie: „Ja, das passiert mir. Ich habe Angst, Menschen zu treffen. Ich hatte wirklich Angst, Jamie Lee Curtis zu treffen. Ich war total eingeschüchtert. Aber sobald ich sie traf, packte sie mich an den Schultern, sah mir in die Augen und sagte: ‚Ich habe das für dich gemacht.‘ All meine Zweifel, Ängste und Unsicherheiten waren wie weggeblasen. Sie ist so eine Unterstützerin und Verfechterin von Frauen. Sie ist furchtlos.“