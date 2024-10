Stars Pamela Anderson: Sie litt jahrzehntelang mental

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 18:00 Uhr

Pamela Anderson glaubt, dass sie „ein paar Jahrzehnte“ lang an Depressionen litt.

Die Schauspielerin sprach bei einem Auftritt beim Zürich Film Festival in der Schweiz, wo sie mit dem Golden Eye Award der Veranstaltung ausgezeichnet wurde, über ihr Leben und ihre Karriere. Sie verriet auch, dass sie sich kaum an viel von ihrem Leben im Rampenlicht erinnern könne, nachdem sie in der erfolgreichen TV-Show ‚Baywatch‘ berühmt wurde.

Laut ‚Variety‘ sagte die Schauspielerin: „Wenn ich es mir jetzt anschaue, fühlt es sich an, als wäre ich von ‚Baywatch‘ an den Broadway gegangen. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist. Es ist alles völlig verschwommen. Ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein, in diesem Moment, weil ich glaube, dass ich seit ein paar Jahrzehnten Depressionen habe.“ Pamela gab 2022 ihr Broadway-Debüt und spielte acht Wochen lang die Rolle der Roxie Hart in ‚Chicago‘. Sie ergatterte auch eine Reihe von Filmrollen, darunter ‚The Last Showgirl‘, ‚Rosebush Pruning‘ und eine Rolle im neuen Film ‚Naked Gun‘, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll.

Die Darstellerin erklärte, dass sie sich freue, wieder mit der Arbeit beschäftigt zu sein, und sie glaubt, dass ihre Netflix-Dokumentation ‚Pamela, a Love Story‘ aus dem Jahr 2023 dazu beigetragen habe, ihre Karriere wiederzubeleben, nachdem ‚The Last Showgirl‘-Regisseurin Gia Coppola sie gesehen hat. Sie fügte hinzu: „So hat Gia mich gesehen. Ich wusste immer, dass ich zu mehr fähig bin. Es ist toll, ein Teil der Popkultur zu sein, aber es ist Segen und Fluch zugleich. Die Leute verlieben sich wegen eines Badeanzugs in dich. Es hat lange gedauert, aber ich bin hier.“ Pamela sagte zuvor gegenüber ‚Collider‘: „Ich denke, Timing ist alles. Ich dachte, ich würde nie die Chance bekommen, so etwas zu tun. Ich dachte irgendwie: ‚Oh, nun, das ist es, was die Leute von mir denken. Ich gehe einfach zurück zu meiner Farm, mache Marmelade und das war‘s. Ich werde mir einen anderen Weg einfallen lassen, wie ich mein Leben schön machen kann.‘ Aber der Dokumentarfilm kam raus, das Buch kam raus, und Gia sah den Dokumentarfilm. Sie muss eine Art Meisterin oder Prophetin oder so etwas sein, aber sie war so wunderbar, mir das Drehbuch zu schicken, und ich las es und dachte mir: ‚Oh Gott, das ist es!‘ Das ist die Sache, wenn Leute ein Drehbuch lesen und wirklich erkennen, dass sie die einzigen sind, die eine Rolle spielen können. Sie müssen es tun. Es geht um Leben und Tod. Und ich fühlte mich so, und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.“