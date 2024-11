"Ich wusste nicht, wie gut ich es hatte" Pamela Anderson war Kaia Gerbers Schülerlotsin

Kaia Gerber (li.) und Pamela Anderson kennen sich schon seit vielen Jahren. (dam/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 13:44 Uhr

Als Tochter von Cindy Crawford und Rande Gerber kennt Kaia Gerber seit ihrer Kindheit zahlreiche Promis. In einem Interview verrät das Nachwuchsmodel, welche Schauspielerin ihr besonders in Erinnerung geblieben ist.

Kaia Gerber (23) kennt Pamela Anderson (57) seit ihrer Grundschulzeit. Das verriet das Model in einem Interview mit "The Hollywood Reporter". Auf die Frage nach ihrer "tollsten Hollywood-Geschichte" antwortete Gerber: "Wahrscheinlich, dass Pamela Anderson die Schülerlotsin in meiner Grundschule war. Sie trug die gelbe Sicherheitsweste. Damals habe Gerber "nicht gewusst, wie gut ich es hatte", witzelte sie.

Dass Anderson freiwillig in der Schule aushilft, verriet sie bereits 2008 im Gespräch mit "CBS News". Wie Gerber gingen auch ihre eigenen Söhne Brandon (28) und Dylan (26) in die Bildungsstätte. Da Anderson beruflich sehr eingespannt war, wollte sie die Freiwilligenarbeit nutzen, um mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen zu können. "Montags bin ich in der Schule meiner Söhne die Sicherheitspatrouille mit der Neonweste. Es ist wirklich hot", scherzte sie damals. Sie habe dabei geholfen, die Schulkinder vom Auto ins Gebäude zu bringen.

Sie wuchs mit den Promis auf

Gerber wurde 3. September 2001 als Tochter des Supermodels Cindy Crawford (58) und des Geschäftsmanns Rande Gerber (62) geboren. Den Promispross zog es ebenfalls in die Modewelt: Im Alter von gerade einmal zehn Jahren posierte Gerber für eine Kampagne von Young Versace. Drei Jahre später unterschrieb sie ihren ersten Modelvertrag, woraufhin sie für zahlreiche Werbedeals und Shootings gebucht wurde. Ihr Debüt auf dem Laufsteg feierte Gerber mit 16 Jahren auf der New Yorker Fashion Week. Damals lief sie für die Modemarke Calvin Klein.

Mittlerweile ist Gerber nicht nur ein angesehenes Model, sondern auch Schauspielerin. In den vergangenen Jahren wirkte sie unter anderem in "Babylon – Rausch der Ekstase", "Bottoms" oder "Saturday Night" mit. 2025 wird Gerber in "Mother Mary" an der Seite von Anne Hathaway (42) und Hunter Schafer (25) zu sehen sein. Außerdem drehte sie den Film "Outcome" mit der Schauspiellegende Keanu Reeves (60). Wann die Komödie veröffentlicht wird, ist bislang noch nicht bekannt.