Mit etlichen Instagram-Beiträgen Paris Hilton feiert sich zum 43. Geburtstag ausgiebig selbst

Das einstige Partygirl Paris Hilton ist nun 43 Jahre alt. (ae/spot)

SpotOn News | 18.02.2024, 18:16 Uhr

Sie fühle sich gesegnet und blicke auf ein ikonisches Jahr zurück: Paris Hilton hat zum 43. Geburtstag noch einmal ihr vergangenes Lebensjahr Revue passieren lassen. In mehreren Postings zelebrierte sie ihren Ehrentag.

Paris Hilton hat ihren 43. Geburtstag mit mehreren Instagram-Beiträgen gefeiert. Ihr vergangenes Lebensjahr sei das "ikonischste" gewesen.

In einem Posting teilte Hilton zehn Bilder aus den vergangenen zwölf Monaten. Ihre Fotos reichen von glamourösen Erlebnissen über Familienereignisse bis hin zu Geschäftsmomenten. Die Hotelerbin zeigt etwa Schnappschüsse von sich selbst im Business-Modus vor einer riesigen Werbetafel am Times Square und von der Einführung ihrer Kochgeschirrlinie bei Walmart. Sie teilt auch Bilder mit ihrem Ehemann Carter Reum (43) sowie den beiden Kindern Phoenix und London. Dazu schreibt Paris Hilton: "Ein weiteres glitzerndes Jahr puren Lebens! Fühle mich so gesegnet durch jede Lektion, die mir dieses Jahr geschenkt hat. Von Mutterschaft bis zu Ehefrauenpflichten, Girl-Boss-Momenten und dazu, für das Richtige einzustehen… Es war das bislang ikonischste Jahr!"

Paris Hilton zeigt ihre "ikonischen Geburtstags-Outfits"

Zudem teilte die zweifache Mutter ein kurzes Video von sich selbst in einem leuchtend rosafarbenen Trainingsanzug in ihrer rosa Küche. In dem Clip steckt sie eine rosa Kerze in einen rosa-weißen Kuchen und pustet diese aus. Dazu schreibt sie: "Hey an alle, es ist mein Geburtstag!"

Schon kurz vor dem Anbruch ihres diesjährigen Ehrentags postete Hilton auf ihrem Instagram-Account auch noch einen Rückblick auf frühere Geburtstags-Outfits, die wegen ihres Sternzeichens Wassermann meist blau ausfielen. "Alles Gute zum Fast-Geburtstag für mich", hielt sie dazu fest, und fragte ihre mehr als 26 Millionen Follower sogleich, welches der "ikonischen" Outfits sie am besten fänden. Eine prominente Antwort gab es prompt von Kris Jenner (68): "Das letzte." Damit verwies die Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans auf einen Geburtstagsschnappschuss, der sie zusammen mit Paris Hilton zeigt.

Liebevolle Hommage ihrer jüngeren Schwester

Paris Hiltons Geburtstag wurde auch von ihrer Schwester Nicky Hilton Rothschild (40) gebührend in den sozialen Netzwerken bedacht. Sie schrieb zu vielen gemeinsamen Fotos aus der Kindheit bis heute: "Alles Gute zum Geburtstag an meine Schwester, meine Gefährtin durch Abenteuer, epischste Momente und jetzt gemeinsam durch die Mutterschaft." Das Geburtstagskind sei so viel mehr als "nur eine Schwester": "Du bist meine beste Freundin, eine ikonische Präsenz in meinem Leben. Auf viele weitere Erinnerungen und Meilensteine ​​mit dir."