"Epischte Nacht" Paris Hilton feiert verspätete Geburtstagsparty mit vielen Promis

Paris Hilton hat eigentlich am 17. Februar Geburtstag. Gefeiert hat sie aber erst jetzt groß. (ae/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 10:48 Uhr

Wenn Paris Hilton feiert, kommen gerne viele Promis. Auch zu ihrer Geburtstags-Nachfeier am Wochenende war das so. Im Bällebad posierten zum Beispiel Heidi Klum und Megan Thee Stallion mit der Gastgeberin.

Einen Monat nach ihrem 43. Geburtstag hat Paris Hilton groß nachgefeiert. In der in ihrer Lieblingsfarbe Rosa leuchtenden Location in Beverly Hills fanden sich zu dem Anlass zahlreiche Prominente wie Heidi Klum (50) und Demi Lovato (31) ein. Der wahre Stargast war aber ihr Sohn Phoenix (1).

Video News

Partynacht mit den Lieblingsmenschen

Am 17. März gewährte Paris ihren Fans über ihre Instagram-Stories einen Einblick in die exklusive Party mit silbernen Sofas, weißem Teppich und leuchtend rosa Lichtern. Die mit Vorhängen drapierten Wände waren mit großen Fotos der Gastgeberin aus den vergangenen Jahren geschmückt. "Hatte die epischste Nacht", jubelte sie in einem Posting und freute sich über die Sause mit ihren "Lieblingsmenschen". Dazu ließ sie wissen: "Ich liebe euch alle so sehr! Danke, dass ihr meinen Abend so besonders gemacht habt!"

Auf der Gästeliste stand auch Model Heidi Klum. Sie postete auf Instagram Eindrücke von der Party und zeigte sich mit Paris Hilton und Rapperin Megan Thee Stallion (29) in einem weißen Bällebad. Dazu gratulierte sie der gastgebenden "Göttin" noch einmal zum Geburtstag und schickte viele virtuelle Küsschen.

Auch Sängerin Demi Lovato und ihr Verlobter Jordan Lutes, auch bekannt als Jutes, waren gekommen. Sie teilte auf Instagram ebenfalls ihre Begeisterung für das Fest: "Das war großartig, alles Gute zum nachträglichen Geburtstag, Schwester!" Zu den prominenten Gästen zählten zudem Schauspielerin Selma Blair (51), Paris Hiltons Schwester Nicky (40) und ihre Mutter Kathy, die wenige Tage zuvor ihren 65. Geburtstag gefeiert hat.

Auch Hiltons einjähriger Sohn Phoenix durfte die Party besuchen, während seine jüngere Schwester London zuhause blieb. Der Junge bezauberte die Gäste in einem süßen Outfit mit karierter Burberry-Hose und Hosenträgern und ersten Tanzversuchen. Die Gastgeberin selbst glänzte in einem schimmernden, mit Pailletten verzierten silbernen Kleid, ihr blondes Haar war zu einem hohen Pferdeschwanz gestylt.