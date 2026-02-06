Stars Paris Hilton ist besorgt darüber, dass ihre Kinder als Teenager ‚heimlich rausgehen‘ könnten

Paris Hilton and children at Infinite Icon: A Visual Memoir world premiere - AVALON - LA - Jan - 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 09:00 Uhr

Paris Hilton ist besorgt darüber, dass ihre Kinder als Teenager 'heimlich rausgehen' könnten.

Paris Hilton hat versucht, ihr Zuhause „richtig spaßig“ zu gestalten, weil sie Angst davor hat, dass ihre Kinder später als Teenager heimlich das Haus verlassen könnten.

Die Hotelerbin geriet selbst als Jugendliche öfter mit ihren Eltern aneinander und möchte nicht, dass ihre Kinder Phoenix (3) und London (2) in ihre rebellischen Fußstapfen treten. Deshalb versucht sie, das Leben zu Hause so attraktiv wie möglich zu machen, damit sie gar nicht erst das Bedürfnis verspüren, auszubüxen. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich denke da oft drüber nach. Das ist wirklich das Einzige, was mir Angst macht. Ich möchte einfach, dass meine Kinder sich so geliebt fühlen und ein so tolles Zuhause haben, dass sie gar nicht heimlich rausgehen wollen. Wir können hier im Screening-Room Filmabende machen, sie können die Wasserrutsche benutzen oder auf dem pinken Tennisplatz spielen.“

Außerdem ist Paris überzeugt, dass ihre Kinder es ohnehin schwer hätten, das Haus unbemerkt zu verlassen. Sie fügte hinzu: „Das Sicherheitssystem hier ist verrückt. Es ist wie Fort Knox. Es ist unmöglich, sich rauszuschleichen.“

Die Society-Lady bekam ihre beiden Kinder gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum, den sie 2021 heiratete. In dem Interview sprachen Paris und Carter auch über den Beginn ihrer Beziehung. Die beiden lernten sich auf einer Party kennen und waren noch in der Kennenlernphase, als die COVID-19-Lockdowns sie plötzlich dazu zwangen, sehr viel Zeit gemeinsam zu Hause zu verbringen. Paris erinnerte sich: „Es ist einfach passiert. Ich meinte nur: ‚Lass uns kurz rausgehen und reden.‘ Dann habe ich ihn geküsst – und seitdem sind wir unzertrennlich.“