Stars Paris Hilton: Kein Geld von ihren Eltern mehr – schon seit sie 18 ist

Bang Showbiz | 28.01.2026, 19:00 Uhr

Paris Hilton hat erklärt, dass sie seit ihrem 18. Geburtstag keinerlei finanzielle Unterstützung mehr von ihren Eltern erhalten habe.

Die 44-jährige Unternehmerin und Medienpersönlichkeit betonte, dass sie ihren Erfolg vollständig aus eigener Kraft aufgebaut habe. Das Geld ihrer Familie nicht sie schon lange nicht mehr in Anspruch.

Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ sagte Hilton: „Ich habe nichts von meinen Eltern bekommen, seit ich 18 bin. Ich arbeite, seit ich 16 bin. Ich habe mir alles selbst aufgebaut.“ Für sie sei finanzieller Erfolg eng mit Freiheit verbunden. „Ich habe mir nach der Schule geschworen, dass ich so erfolgreich werde, dass mir niemand mehr sagen kann, was ich zu tun habe. Erfolg bedeutet für mich Freiheit.“ Hilton bezog sich dabei auf ihre traumatischen Erfahrungen als Teenager in einer Jugendanstalt in Utah, wo sie nach eigenen Aussagen „verbale, körperliche, emotionale und psychologische“ Gewalt erlebt habe. Diese Erlebnisse hätten ihren Antrieb maßgeblich geprägt.

Heute ist Hilton mit Carter Reum verheiratet und Mutter von Sohn Phoenix und Tochter London. Trotz ihres Reichtums will sie ihre Kinder bewusst nicht verwöhnen. „Wenn du deine Kinder verwöhnst, zerstörst du sie“, sagte sie. „Wir wollen ihnen ein schönes Leben geben, aber auch eine starke Arbeitsmoral vermitteln.“ Sie erklärte weiter: „Ich habe viele Menschen gesehen, die aus reichen Familien kommen und nie gearbeitet haben. Sie sind oft unglücklich, weil ihnen im Leben Erfüllung fehlt.“ Über ihren Ehemann sagte Hilton: „Er ist so liebevoll, geduldig und ein unglaublicher Vater. Ich konnte in seinen Augen sehen, dass er etwas Besonderes ist. Er gibt mir Halt und hebt mich auf eine Weise, wie es niemand zuvor getan hat.“