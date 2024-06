Stars Paris Hilton: Sie wartete vier Jahrzehnte auf London

24.06.2024

Paris Hilton hat ihr „ganzes Leben“ auf Tochter London gewartet.

Die 43-jährige Hotelerbin und Mutter von zwei Kindern machte dieses Eingeständnis, als sie auf Instagram eine Hommage an das sieben Monate alte Mädchen postete, das sie ebenso wie Sohn Phoenix (17 Monate) mit ihrem 43-jährigen Ehemann Carter Reum hat.

Paris postete ein Video, das sie zeigt, wie sie sich über London beugt, während sie in einem Autositz sitzt. Die beiden tragen passende Care Bears-Pyjamas und Paris sagt ihrer Tochter: „Ich liebe dich.“ Sie betitelte den Clip mit den Worten: „London, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, mein wunderschönes kleines Mädchen. Mein Leben fühlt sich jetzt so an, als wäre jeder Traum und jeder 11:11-Wunsch wahr geworden. Du bist meine Welt, ich liebe dich unendlich, mein kleiner Engel.“

Paris und Carter heirateten im November 2021 auf einem privaten Anwesen in Los Angeles mit Gästen wie Kim Kardashian, Kyle Richards und Paula Abdul. Letzte Woche zollte sie Carter am Vatertag Tribut, indem sie eine Sammlung von Fotos und Videos auf Instagram teilte. Paris betitelte den Beitrag: „An den Mann, der alles mit einem Lächeln macht, alles Gute zum Vatertag, mein Liebe. Deine harte Arbeit, Liebe und Hingabe an unsere Familie sind wirklich inspirierend, und dein lustiger Geist macht jeden Moment zu etwas Besonderem.“ Paris bereitet sich aktuell darauf vor, mit Nicole Richie (42) für das Reboot ihrer Breakout-Show ‚The Simple Life‘ ins Reality-TV zurückzukehren, 16 Jahre nach dem Ende der Originalshow. Sie hat ihren Fans gesagt, dass das Comeback „so ikonisch“ sein werde und sagte, sie könne es kaum erwarten, mit Nicole in „einer besonderen Show“ zusammenzuarbeiten.