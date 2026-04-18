Stars Patrice Aminati: Deutliche Worte über ihren Ex Daniel

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2026, 12:19 Uhr

Die krebskranke Influencerin kritisiert das Verhalten ihres Ex-Partners.

Patrice Aminati übt Kritik an ihrem Ex-Partner Daniel Aminati.

Das Paar ist seit September 2025 getrennt. Seit dem Ehe-Aus lebt die krebskranke Influencerin mit der gemeinsamen Tochter Charly Malika (3) bei ihren Eltern. Kürzlich teilte Patrice ein emotionales Gesundheits-Update. In einem Video erzählte sie ihren Followern unter Tränen, „dass nicht jeder Tag gut ist“ und sie zwei Tage lang nur im Bett gelegen und geschlafen habe. Auch ihre neuen Therapien vertrage sie nicht gut.

Daniel Aminati reagierte prompt auf ihren Instagram-Beitrag. Einen Tag später teilte er zwei Fotos in seiner Story, die vor der Trennung entstanden waren. „Wir schaffen das …“, schrieb er zu einem gemeinsamen Bild mit Patrice und der kleinen Charly. Eine weitere Aufnahme versah er mit den Worten „Ich bin immer für dich da, das weißt du.“

Nun hat sich die 30-Jährige zu den Posts ihres Ex geäußert. „Das entspricht leider nicht der Realität“, sagte sie im Gespräch mit ‚Bild‘. Anschließend machte sie dem Moderator große Vorwürfe. „Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren“, klagte Patrice.

Daniel hat bereits auf die Anschuldigungen reagiert. „Ich bin aber immer da und werde mich um meine Familie kümmern. Getrennt hin oder her“, betonte der 52-Jährige gegenüber ‚Bild‘. Patrice Aminati kämpft seit 2023 gegen schwarzen Hautkrebs. Ihre Erkrankung gilt als unheilbar. Zuletzt hatten Metastasen in mehrere Organe gestreut.