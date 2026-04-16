Stars ‚Vertrage Therapien nicht gut‘: Patrice Aminati spricht unter Tränen über Krebserkrankung

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 14:00 Uhr

Die krebskranke Influencerin zeigt sich in einem Instagram-Video schonungslos ehrlich.

Patrice Aminati gibt ein emotionales Gesundheits-Update.

Die Influencerin leidet an schwarzem Hautkrebs im Endstadium. Seit vergangenem Jahr befindet sie sich in palliativer Behandlung. Am Mittwochabend (15. April) meldete sich die 30-Jährige nun unter Tränen bei ihren Followern. „Ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt, aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch“, gestand sie mit zitternder Stimme.

Patrice redete nicht um den heißen Brei herum. Auf die Nachfragen von Fans erklärte sie: „Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut.“ Aufgeben kommt für die Moderatorin trotzdem nicht infrage. „Ich versuche irgendwie weiterzugehen, immer weiter zu arbeiten, immer weiter zu funktionieren. Das klappt ganz oft gut“, erzählte sie.

Die Mutter der kleinen Charly Malika habe mit ihrer Familie im Garten gearbeitet und „Frühblüher gepflanzt“. An dieser Stelle konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. „Ich wollte hier einfach nur sagen, dass ich Euch lieb habe und dass nicht jeder Tag gut ist“, fügte sie hinzu. Patrices Lebenswille ist jedoch ungebrochen. Sie wolle „einfach gerne weiterleben“.

Die Blondine sei sehr dankbar für die Therapie. „Aber ich wollte euch auch sagen, dass ihr euch nicht schlecht fühlen müsst, wenn ihr nicht weiterarbeiten könnt oder nicht immer Kraft habt“, ergänzte sie. „Weil ich das auch ganz oft nicht habe.“ Die letzten zwei Tage habe Patrice nur im Bett gelegen und geschlafen. Abschließend richtete sie eine bewegende Botschaft an andere Betroffene. „Lasst euch nicht entmutigen. Passt gut auf euch auf. Ich drücke euch ganz fest und ich halte euch auf dem Laufenden“, erklärte sie. Kürzlich hatte die gebürtige Dresdnerin enthüllt, dass Metastasen in mehrere Organe gestreut hatten.