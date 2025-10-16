Stars Patrick Schwarzenegger: Stolzer Ehemann bei der Victoria’s Secret Fashion Show

Abby Champion and Patrick Schwarzenegger -The Terminal List premiere 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 14:00 Uhr

Patrick Schwarzenegger war „total aufgeregt“, seine Frau Abby Champion bei der Victoria’s Secret Fashion Show zu sehen.

Das Model schritt am Mittwochabend (15. Oktober) über den Laufsteg in New York City. Vor ihrem Auftritt gab die 28-Jährige zu, dass sie sich über die Unterstützung ihres Ehemanns bei ihrem ersten Event seit ihrer Hochzeit im letzten Monat freute.

Hinter den Kulissen der Show erzählte sie dem ‚People‘-Magazin: „Er wird heute Abend hier sein, um mich zu unterstützen, deshalb freue ich mich darauf, ihn zu sehen … Aber es macht wirklich Spaß, ich habe schon viele seiner Veranstaltungen besucht, deshalb ist es toll, dass er jetzt hier ist und mich unterstützt. Und er ist so aufgeregt, das ist so süß.“ Als die Schönheit auf den Laufsteg trat, sprang der ‚White Lotus‘-Schauspieler auf und filmte ihren Auftritt mit seinem Handy, worum ihn seine Frau gebeten hatte. „Ich sagte: ‚Du solltest besser alle Videos und alle Fotos machen'“, so das Model.

Die Blondine betonte, dass sich das Eheleben mit Patrick nicht großartig anders anfühlt, aber sie ist „aufgeregt“ über ihren neuen Lebensabschnitt mit dem 32-jährigen Star. „Es hat so viel Spaß gemacht, und wir hatten wirklich eine wundervolle und lustige Hochzeit. Es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, und ich bin so aufgeregt, einen großartigen Ehemann zu haben“, so Champion.

Die beiden sind seit 2015 zusammen und haben sich 2023 verlobt.