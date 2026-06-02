Film Kristin Davis und Tig Notaro stoßen zur Besetzung von ‚Beach Read‘

Kristin Davis at And Just Like That premiere - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 14:00 Uhr

Die beiden Schauspieler werden neben Phoebe Dynevor und Patrick Schwarzenegger in der romantischen Komödie zu sehen sein.

Kristin Davis und Tig Notaro wurden für ‚Beach Read‘ verpflichtet.

Das Duo wird bislang nicht näher benannte Rollen an der Seite von Phoebe Dynevor und Patrick Schwarzenegger in der Verfilmung des romantischen Bestsellers von Emily Henry übernehmen, der sich derzeit bei 20th Century Studios in Entwicklung befindet. ‚Beach Read‘ erschien 2020 und erzählt die Geschichte von January Andrews (Dynevor), einer erfolgreichen Liebesromanautorin, die nach dem Tod ihres Vaters und der Enthüllung lang gehüteter Geheimnisse unter Trauer und einer Schreibblockade leidet.

Während sie den Sommer im Strandhaus ihres Vaters in Michigan verbringt, um es für den Verkauf vorzubereiten, trifft sie unerwartet wieder auf Gus Everett (Schwarzenegger) – einen Autor, der früher ihr Rivale am College war. Da beide kreativ feststecken, vereinbaren sie eine Schreib-Challenge: Sie tauschen literarische Genres und versprechen sich gegenseitig, dass es keine Romanze zwischen ihnen geben wird. Doch wie man so schön sagt: Pläne laufen nicht immer wie vorgesehen. ‚Beach Read‘ wird von Yulin Kuang inszeniert – Mitautorin der Netflix-Adaption von Henrys Roman ‚People We Meet on Vacation‘ – basierend auf ihrem eigenen Drehbuch. Der Kinostart ist für Mai 2027 geplant.

Davis ist vor allem für ihre Rolle als Charlotte York im ‚Sex and the City‘-Franchise bekannt, das scheinbar im vergangenen Jahr mit dem Ende der Spin-off-Serie ‚And Just Like That…‘ nach drei Staffeln abgeschlossen wurde. Dennoch äußerte sie die Hoffnung, dass die HBO-Serie in irgendeiner Form fortgesetzt werden könnte. Im Podcast ‚Are You a Charlotte?‘ sagte die 61-jährige Schauspielerin Anfang des Jahres: „In meinem Kopf werden wir noch etwas anderes machen. Ich glaube nicht, dass es eine ganze Staffel sein wird, aber ich denke, wir werden noch etwas machen. Aber offensichtlich weiß gerade niemand, wem wir gehören, wisst ihr. Das muss erst geklärt werden.“