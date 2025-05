Stars Paul Feig: Er verteidigt Blake Lively

Paul Feig - AVALON - April 27 2025 - Another Simple Favor - NY Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2025, 14:00 Uhr

Paul Feig hat Blake Lively verteidigt und bezeichnete die Schauspielerin als „großartig“.

Der 62-jährige Filmemacher führte die Regie bei den Filmen ‚Nur ein kleiner Gefallen‘ (2018) und der Fortsetzung ‚Nur noch ein kleiner Gefallen‘ (2025), in denen die 37-jährige Blake mitspielte.

Auf die Frage nach dem erbitterten Verhältnis, das Blake mit Filmemacher Justin Baldoni bei den Dreharbeiten für ihren letzten Film ‚It Ends With Us‘ hatte, betonte Paul, dass er die Zusammenarbeit mit der Darstellerin lieben würde. Paul wurde von Lulu in ihrem ‚Turning Points‘-Podcast gefragt: „Blake Lively hat diese Sache mit ihrem letzten Film und ihrem Regisseur am Laufen und stört dich das bei allem, was du zu tun hast?“ Woraufhin der Regisseur antwortete: „Nein, nein. Weißt du, ich meine, Blake ist großartig, und ich arbeite gerne mit ihr, und keine Presse ist schlechte Presse …“ In Bezug auf Blakes Co-Star Anna Kendrick fragte Lulu: „Ich könnte mir vorstellen, dass Anna und sie sich gut verstehen, denn sie haben ja schon einen Film zusammen gedreht …“ Paul verriet: „Oh, sehr gut sogar. Sie haben diese Szene in einem Pool – es war ungefähr am zweiten oder dritten Drehtag, und sie sollten in einer langen Dialogszene betrunken sein und miteinander reden – und sie waren einfach magisch zusammen.“