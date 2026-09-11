Film Paul Greengrass freut sich auf den nächsten Bourne-Film

Paul Greengrass - June 2019 - Photoshot - Yesterday Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 18:00 Uhr

Paul Greengrass freut sich auf den nächsten Bourne-Film.

Paul Greengrass kann es kaum erwarten, den nächsten Film der ‚Bourne‘-Reihe zu sehen.

Dass er bei der sechsten Ausgabe des Action-Franchises diesmal nicht selbst hinter der Kamera steht, stört den Regisseur offenbar überhaupt nicht. Im Gegenteil: Er sei „sehr glücklich“ damit, die Entwicklung nun aus der Zuschauerperspektive verfolgen zu können. Greengrass inszenierte mit ‚Das Bourne Ultimatum‘, ‚Das Bourne Vermächtnis‘ und ‚Jason Bourne‘ gleich drei Filme der erfolgreichen Reihe. Für den kommenden sechsten Teil übernimmt jedoch Edward Berger die Regie.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ zeigte sich Greengrass begeistert von der neuen Konstellation: „Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich wirklich darauf, den neuen Film zu sehen. Ed Berger macht ihn, und er wird fantastisch sein. Es ist ein großartiges Franchise mit einer großartigen Figur, und ich kann es kaum erwarten, den nächsten zu sehen.“

Die von Greengrass geprägte Inszenierung der ‚Bourne‘-Filme gilt als einflussreich für das moderne Actionkino. Einen persönlichen Anspruch auf diesen Stil erhebt der Filmemacher allerdings nicht. „Was den Stil betrifft, empfinde ich kein Besitzrecht daran. Aber ich fühle mich meinen Filmen verbunden“, erklärte er. Für Greengrass geht es vor allem darum, jedem eigenen Projekt die volle Aufmerksamkeit zu widmen. „Man versucht, Filme so gut und so authentisch wie möglich zu machen“, sagte er. Dabei müsse man seinem eigenen Weg treu bleiben. Nicht jedes Werk könne gleichermaßen erfolgreich sein, doch entscheidend sei, „jedem einzelnen 110 Prozent zu geben“.

Besonders am Herzen liegt ihm sein jüngster Film ‚The Uprising‘. Die Arbeit daran habe sich für ihn bereits während der Produktion außergewöhnlich angefühlt. Hauptdarsteller Andrew Garfield sei „absolut großartig“ und der Film biete großes Spektakel und eine beeindruckende Dimension. Wer seine bisherigen Filme möge, werde vermutlich auch diesen verstehen können: „Man kann nachvollziehen, warum ich ihn gemacht habe und warum er so aussieht, wie er aussieht.“