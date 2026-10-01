Stars Paul McCartney sagt, John Lennon ‚konnte ein kompletter Idiot sein‘

Paul McCartney and John Lennon stock image - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 18:00 Uhr

Sir Paul McCartney hat eingeräumt, dass sein verstorbener Beatles-Bandkollege John Lennon „ein kompletter Idiot sein konnte“.

Dabei blickte er auf die berüchtigt angespannte Phase zwischen den beiden Musikern Anfang der 1970er-Jahre zurück. In einem offenen Gespräch mit Regisseur Judd Apatow wurde McCartney gefragt, warum Lennon von seiner musikalischen Ausrichtung nach dem Ende der Beatles offenbar so irritiert gewesen sei. Apatow fragte, ob es möglicherweise an McCartneys eher fröhlicher Herangehensweise gelegen habe, während Lennon sich zu dieser Zeit unter anderem mit Urschrei-Therapie beschäftigte.

McCartney erklärte, Lennon habe womöglich etwas anderes von ihm erwartet. „Ich glaube, vielleicht hatte er mehr von mir erwartet“, sagte der Musiker über seine spätere Wings-Ära. Er selbst habe nach der Trennung der Beatles dagegen einfach seinen „verrückten Kram“ gemacht. An seiner grundsätzlichen Bewunderung für Lennon änderte die schwierige Phase allerdings nichts. „Ich fand John immer sehr cool, und das tue ich noch immer“, betonte McCartney. Gleichzeitig räumte er ein: „Aber bei manchen Dingen konnte er ein kompletter Idiot sein.“

Auch Lennons öffentliche Kritik an seiner Musik habe keinen grundlegenden Einfluss darauf gehabt, wie McCartney seinen früheren Bandkollegen sah. Schließlich habe er Lennon bereits gekannt, seit er 15 Jahre alt gewesen sei. „Für mich war er also dieser verrückte Typ, den ich kannte“, erklärte McCartney und fügte hinzu, dass er wirklich zu Lennon aufgeschaut habe.

Die heute 84-jährige Musiklegende gründete Wings 1971 gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Linda McCartney und Denny Laine – nur ein Jahr nach ‚Let It Be‘, dem letzten Album der Beatles. Zur Besetzung der Gruppe gehörte unter anderem auch Denny Seiwell. Wings veröffentlichten insgesamt sieben Studioalben, darunter das gefeierte ‚Band on the Run‘ aus dem Jahr 1973.

Lennon hatte McCartneys frühe Soloarbeiten öffentlich kritisiert und 1971 erklärt, er könne sich nicht vorstellen, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten. McCartney wiederum räumte später ein, dass mehrere Textzeilen auf ‚Ram‘, insbesondere im Song ‚Too Many People‘, als Seitenhiebe gegen Lennon gedacht gewesen seien.

Einige Jahre später hatte sich Lennons Einschätzung von McCartneys Musik jedoch offenbar geändert. 1975 lobte er ‚Band on the Run‘ ausdrücklich. Wings seien letztlich McCartneys Begleitband, erklärte Lennon damals. „Man kann sie Wings nennen, aber es ist Paul-McCartney-Musik.“ Sein Urteil über das Ergebnis fiel eindeutig aus: „Und es ist gutes Zeug.“