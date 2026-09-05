Film Glen Powell produziert Remake von ‚Confession of Murder – Tödliches Geständnis‘

Glen Powell - November 2025 - Famous - The Running Man UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2026, 12:00 Uhr

Der 'Top Gun: Maverick'-Star hat sein nächstes Projekt ins Auge gefasst - es handelt sich um ein Remake.

Glen Powell produziert ein Remake des koreanischen Films ‚Confession of Murder – Tödliches Geständnis‘ aus dem Jahr 2012.

Der Schauspieler und Schöpfer von ‚Chad Powers‘ wird den Film gemeinsam mit Dan Cohen über ihre Firma Barnstorm produzieren. Ebenfalls beteiligt sind Naomi Funabashi und Rishi Rajani von Winged Tiger. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Chris MacBride das Drehbuch schreiben. Im Originalfilm spielte Jung Jae-Yung die Hauptrolle. Die Handlung dreht sich um Ermittlungen, die beginnen, nachdem ein mutmaßlicher Mörder ein Buch veröffentlicht, in dem er detailliert über Tötungsdelikte berichtet, für die er nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann.

Powell und Cohen gründeten Barnstorm im Jahr 2025. Das Unternehmen befindet sich derzeit mit ‚The Comeback King‘, in dem Powell die Hauptrolle spielt und bei dem Judd Apatow Regie führt, in der Postproduktion. Unterdessen wurde kürzlich bekannt, dass Powell in einem neuen Spielfilm unter der Regie von Richard Linklater die Baseball-Legende Lou Gehrig verkörpern wird. Der Film bringt den 37-jährigen Schauspieler und den Filmemacher bereits zum dritten Mal zusammen. Universal Pictures bringt damit das Leben einer der berühmtesten Sportpersönlichkeiten Amerikas auf die große Leinwand.

Linklater und Powell arbeiteten zuvor bereits bei ‚Everybody Wants Some!!‘ und der von Kritikern gefeierten Netflix-Komödie ‚A Killer Romance‘ zusammen, bei der Powell zudem am Drehbuch mitschrieb und als Produzent tätig war. Powell, dessen Bekanntheitsgrad nach den Erfolgen von ‚Top Gun: Maverick‘, ‚Wo die Lüge hinfällt‘ und ‚Twisters‘ weiter gestiegen ist, wird außerdem in J.J. Abrams‘ kommendem Film ‚The Great Beyond‘ zu sehen sein. Richard Linklater führte zuletzt bei ‚Blue Moon‘ Regie, der Oscar-Nominierungen für das Drehbuch und Ethan Hawkes Hauptrolle erhielt. Außerdem inszenierte er ‚Nouvelle Vague‘, ein Drama über die Entstehung von Jean-Luc Godards Film ‚Außer Atem‘.