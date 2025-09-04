Stars Paul Mescal findet es ‚verrückt‘, Sir Paul McCartney zu spielen

Paul Mescal at Gladiator 2 premiere London Nov 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 18:10 Uhr

Paul Mescal findet es „verrückt“, dass er mit Sir Paul McCartney Zeit verbracht hat.

Der 29-jährige Schauspieler wird den legendären Musiker in den kommenden vier Beatles-Filmen von Regisseur Sir Sam Mendes verkörpern. Er bestätigte jetzt, dass er das Glück hatte, Zeit mit dem „außergewöhnlichen“ Sänger verbringen zu dürfen, um sich auf die Rolle vorzubereiten.

Auf die Frage, ob er McCartney getroffen habe, sagte Mescal jetzt: „Ja, habe ich. Er ist ein außergewöhnlicher Mann, und Zeit mit ihm zu verbringen … Es ist ein verrückter Satz, zu sagen, dass ich Zeit mit diesem Mann verbracht habe, geschweige denn ihn zu spielen.“ Der ‚Normal People‘-Star bestätigte auch, dass er seine eigenen Vocals für die Filme aufnehmen wird. Gefragt, ob er selbst singen werde, sagte er: „Ja, ja, absolut ja.“

Die Filme werden auch Barry Keoghan als Sir Ringo Starr, Harris Dickinson als den verstorbenen John Lennon und Joseph Quinn als den verstorbenen George Harrison zeigen. Barry erinnerte sich zuvor daran, dass er den Schlagzeuger bei ihrer ersten Begegnung „nicht ansehen konnte“, geschweige denn ihm seine musikalischen Fähigkeiten zeigen. Im Gespräch bei ‚Jimmy Kimmel Live‘ sagte der ‚Banshees of Inisherin‘-Darsteller: „Ich habe ihn bei ihm zu Hause getroffen, und er hat für mich Schlagzeug gespielt. Er bat mich zu spielen, aber ich spielte nicht Schlagzeug für Ringo. Und als ich mit ihm sprach, konnte ich ihn nicht ansehen. Ich war nervös, so wie jetzt gerade. Aber er sagte: ‚Du kannst mich ansehen.'“ Der 32-jährige Schauspieler will Ringo in seiner Darstellung nicht einfach nur „imitieren“, sondern ihn so gut wie möglich „studieren“. Er fügte hinzu: „Meine Aufgabe ist es zu beobachten und seine Manierismen aufzunehmen und zu studieren. Ich möchte ihn vermenschlichen und Gefühle hineinbringen und nicht nur eine Art Imitation machen.“