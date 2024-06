Film Paul Walter Hauser: Er zweifelte an ‚Die Fantastischen Vier‘

Paul Walter Hauser - 75th Prime Time Emmy Awards - Winner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 13:00 Uhr

Der Star erzählte, dass er zunächst zögerte, der Besetzung des Films beizutreten, nachdem die früheren Projekte schlecht abschnitten.

Paul Walter Hauser erzählte, dass er zunächst zögerte, der Besetzung von ‚Die Fantastischen Vier‘ beizutreten, nachdem die früheren Filme schlecht abschnitten.

Der 37-jährige Schauspieler wird in dem kommenden Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) eine noch nicht bekannte Rolle spielen und gestand, dass er bei dem Projekt ein eher ungutes Gefühl habe.

Der Star bezog sich dabei auf die früheren Filme, darunter auf das Projekt aus dem Jahr 2015, die das Publikum einfach enttäuscht hätten. Hauser verriet in einem Gespräch gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Denken Sie nicht, dass das keine Rolle gespielt hat, als ich mich dazu entschied, ob ich den Job annehmen sollte oder nicht. Der Film ist noch nicht ganz fertig. Aber ich glaube echt, dass die Kombination aus dem Drehbuch, den Abteilungsleitern, die an dem Film arbeiten, und dieser erstklassigen Besetzung mit wirklich aufregenden Schauspielern – einige von ihnen sind schon lange bekannt und andere haben gerade ihren großen Auftritt gehabt – mir das Gefühl geben, dass dieser Film etwas Besonderes ist, und ich wollte ein Teil davon sein.” Der Darsteller fügte hinzu, dass er nach einem Gespräch mit Filmemacher Matt Shakman bei einem Abendessen davon überzeugt worden sei, an dem Projekt mitzuwirken. Der ‚Cruella‘-Schauspieler sagte: „Matt Shakman hatte mich vor Jahren bei ‚It’s Always Sunny in Philadelphia‘ inszeniert. Jetzt erneut zusammenzukommen und in gewisser Weise an diesem Film mitzuarbeiten, das ist echt aufregend. Ich freue mich darüber, ein Teil des Marvel Cinematic Universe sein zu dürfen.“ Joseph Quinn wird in dem neuen Film in der Rolle des Superhelden Johnny Storm/Human Torch zu sehen sein.