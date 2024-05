Film Paul Walter Hauser: Rolle in ‚The Fantastic Four‘

Bang Showbiz | 03.05.2024, 14:00 Uhr

Paul Walter Hauser hat für ‚The Fantastic Four‘ unterschrieben.

‚Deadline‘ bestätigte, dass der 37-jährige Schauspieler, der für seine Rolle als Stingray in ‚Cobra Kai‘ bekannt ist, in einer unbekannten Rolle an dem kommenden Marvel-Film teilnehmen wird. Paul – von dem kürzlich auch bekannt wurde, dass er in Paramounts ‚Naked Gun‘-Reboot zu sehen sein wird – wird an der Seite von Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (The Invisible Woman), Joseph Quinn (The Human Torch), Ebon Moss-Bachrach (The Thing) und Julia Garner (The Silver Surfer) in dem Superhelden-Streifen zu sehen sein, der voraussichtlich am 25. Juli 2025 in die Kinos kommen wird. Der Film markiert den Beginn der sechsten Phase des Marvel Cinematic Universe.

Während die Arbeit an dem Film begonnen hat, verriet Ebon kürzlich, dass er und seine Co-Stars sich kennenlernen. Während eines Auftritts bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erzählte er dem Moderator: „Pedro hat vor ein paar Tagen einen Gruppenchat gestartet. Ich habe seine Nummer, also steht da Pedro Pascal, und dann gibt es noch zwei +44 [die britische Landesvorwahl] Nummern. Ich weiß nicht, wer Vanessa und wer Joseph ist. Aber jeder hat etwas gesagt! Jeder hat ein kleines Bild oder einen Sticker oder ein Gif oder so etwas geschickt, also sind die Leute investiert, nehme ich an? Niemand ist schüchtern! Alle sind gekommen. Es ist schön, es ist schön.“

Erst kürzlich widersprach Joseph der Idee, dass sich beim allgemeinen Publikum eine Superheldenmüdigkeit einstelle, und bestand darauf, dass er darauf vertraute, dass Regisseur Matt Shakman einen unterhaltsamen Film abliefern würde. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ sagte er: „Ich denke, dass es sich bei der Geschichte von ‚The Fantastic Four‘ so anfühlt, als wollten wir das richtig machen. Es gibt Aspekte, die sich stark von anderen Marvel-Filmen unterscheiden. Das fühlte sich für mich sehr überzeugend an.“