Stars Paula Patton: Glücklich mit ihrem Single-Dasein

Bang Showbiz | 08.08.2025, 11:00 Uhr

Paula Patton verriet, dass sie jeden Moment ihres Lebens als Single genieße.

Die 49-jährige Schauspielerin, die zwischen 2005 und 2015 zehn Jahre lang mit Popstar Robin Thicke verheiratet war, war seit länger Zeit nicht mehr in einer Beziehung und betonte jetzt, dass sie es nicht eilig habe, eine neue Liebe zu finden.

Paula vertraue darauf, dass alles gut wird und erklärte in einem Interview mit ‚PEOPLE‘: „Ich bin ehrlich, ich bin Single … [Ich glaube], dass Gott deinen König für dich hat, und du einfach dein Leben leben und jeden Moment genießen solltest. Warte auf nichts und niemanden. Vertraue einfach und wisse, dass der Richtige kommt, wenn er kommt.“ Die Darstellerin fügte hinzu, dass sie keine Lust darauf habe, etwas „hinterherzujagen“. Patton sagte: „Ich glaube, wir verfangen uns in Angst oder machen uns Sorgen darüber, allein zu sein, und dann treffen wir Entscheidungen, die nicht so gut sind, anstatt einfach darauf zu vertrauen, dass alles gut wird und man nichts hinterherjagen muss.“ Die Schauspielerin lernte ihren Ex-Mann Thicke, den Vater ihres Sohnes Julian, kennen, als beide Teenager waren und die beiden waren fast ein Jahrzehnt verheiratet, bevor sie 2014 ihre Trennung bestätigten.