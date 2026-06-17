Film Patton Oswalt: Interesse an ‘Ratatouille‘-Sequel

Patton Oswalt - American Cinematheque Awards - Nov 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 19:00 Uhr

Patton Oswalt würde gerne eine Fortsetzung von ‚Ratatouille‘ drehen.

Der 57-jährige Schauspieler lieh dem Nagetier-Protagonisten Remy im Pixar-Animationsfilm von 2007 seine Stimme und hat verraten, dass er bereit wäre, in einer Fortsetzung mitzuspielen, sollte Regisseur Brad Bird eine gute Idee haben.

Im Podcast ‚Obsessed‘ von ‚The Daily Beast‘ sagte Oswalt: „Natürlich würde ich mich riesig über eine Fortsetzung von ‚Ratatouille‘ freuen. […] Ich möchte, dass es eine dieser Ideen ist, die einfach so entstehen und von denen man sich nicht mehr lösen kann. Ich möchte nicht, dass es so läuft, dass wir sagen: ‚Okay, holt die Notizblöcke raus und lasst uns eine Fortsetzung ausarbeiten.‘ Es gibt viele Filme, bei denen das so gemacht wird, und es wirkt immer unnatürlich.“

Der Komiker fügte hinzu: „Ich möchte, dass die Fortsetzung nicht die gleiche Art von Film wird, sondern dieselbe Energie hat wie ‚Terminator 2‘ oder ‚Aliens‘ – nämlich dass es eine Erweiterung der Geschichte gibt, die wir tatsächlich erzählen müssen … Das ist nicht nur eine Geldschneiderei. Und ja, übrigens, wir lieben das Geld, und wir werden es uns holen, aber wir werden das Geld verdienen, indem wir eine großartige Geschichte mit ganz neuen Dimensionen erzählen, von denen wir vorher noch nicht einmal etwas wussten.“

Oswalt hatte zuvor zugegeben, dass er erleichtert war, dass keine Fortsetzung von ‚Ratatouille‘ gedreht wurde. Im Jahr 2024 sagte er gegenüber der ‚New York Post‘: „Der Filmfan in mir findet es toll, dass es keine Fortsetzung gegeben hat. Ich finde es großartig, dass (Co-Regisseur) Brad Bird jemand ist, der sagt: ‚Ich mache eine Fortsetzung, wenn mir eine großartige Idee einfällt, aber ich werde nicht einfach hektisch losrennen und versuchen, etwas zu machen, nur um es zu machen.'“