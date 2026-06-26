Film ‚Ratatouille‘-Regisseur Brad Bird gibt Urteil zu möglicher Fortsetzung

Brad Bird - 2019 National Board of Review Annual Awards Gala - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 11:00 Uhr

Der Filmemacher hat sich dazu geäußert, ob es jemals eine Fortsetzung des Animationsfilms auf die große Leinwand schaffen wird.

‚Ratatouille‘-Regisseur Brad Bird hat sich dazu geäußert, ob es jemals eine Fortsetzung des Pixar-Erfolgsfilms geben wird.

Der 68-Jährige schrieb und inszenierte den Animationsfilm aus dem Jahr 2007. Patton Oswalt, der der Ratte Rémy seine Stimme lieh, hatte kürzlich erklärt, er würde „sehr gern“ in einer Fortsetzung mitspielen – vorausgesetzt, der Filmemacher entwickle eine gute Idee dafür. Brad Bird hat nun jedoch klargestellt, dass das nicht passieren wird. In einem Interview mit ‚Collider‘ wurde er gefragt, ob er Interesse an ‚Ratatouille 2‘ habe. Seine Antwort: „Nein, habe ich nicht.“

Bird erklärte weiter, dass er bereits mit Pixar darüber gesprochen habe und seine Haltung deutlich gemacht habe. „Sie haben kleine Andeutungen gemacht, um zu sehen, wie ich reagiere“, berichtete er. „Sie machen dann einen Witz, aber der Witz ist ein bisschen ernst gemeint, so nach dem Motto: ‚Würdest du?‘ Und ich sage dann: ‚Nein, wir haben diese Geschichte erzählt.'“ Bird – der auch bei ‚Die Unglaublichen – The Incredibles‘ und ‚Der Gigant aus dem All‘ Regie führte – sagte außerdem: „Immer wenn man etwas macht, das bei den Menschen ankommt, denken sie automatisch: ‚Wie wäre es mit noch einem Teil?'“

Er verwies darauf, dass auch bei ‚Der Gigant aus dem All‘ immer wieder über eine Fortsetzung gesprochen werde, obwohl der Film bei seinem Kinostart kein Erfolg gewesen sei. „Er ist über die Zeit gewachsen, aber was würde man da überhaupt fortsetzen? Er läuft herum und bleibt weiterhin unentdeckt? Für mich ist diese Geschichte erzählt“, betonte der Regisseur.

‚Ratatouille‘-Star Patton Oswalt hatte zuvor erklärt, er wäre offen für eine Fortsetzung. Im ‚Obsessed‘-Podcast von ‚The Daily Beast‘ sagte er: „Natürlich würde ich mich über eine ‚Ratatouille‘-Fortsetzung freuen. Bei ‚Die Unglaublichen‘ gab es auch nie eine Fortsetzung – bis Brad plötzlich dachte: ‚Moment mal, da gibt es doch eine Geschichte zu erzählen.'“ Der Schauspieler betonte jedoch, dass eine Fortsetzung nur dann Sinn ergeben würde, wenn sie aus einer echten kreativen Idee entstehe. „Ich will nicht derjenige sein, der sagt: ‚Hey, was wäre, wenn Remy das und das macht?‘ Ich möchte, dass es eine dieser Ideen ist, die einfach passiert und der man nicht entkommen kann“, erläuterte Oswalt.