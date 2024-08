An der Seite von Cillian Murphy „Peaky Blinders“-Film: „Saltburn“-Star Barry Keoghan ergänzt den Cast

Barry Keoghan wird im "Peaky Blinders"-Film eine noch nicht näher definierte Rolle übernehmen. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 13:35 Uhr

Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten zum "Peaky Blinders"-Film starten. Cillian Murphy ist bereits als Hauptdarsteller bestätigt, jetzt stößt auch Barry Keoghan zum Cast dazu.

Der Film zur Serie "Peaky Blinders" nimmt immer mehr Gestalt an. Bereits im Juni bestätigte Netflix, dass Cillian Murphy (48) in der hauseigenen Produktion in seiner berühmten Hauptrolle als Birminghamer Bandenboss Tommy Shelby zurückkehren wird. Nun ist ein weiterer Schauspieler verkündet worden: Barry Keoghan (31) wird ebenfalls eine Rolle im "Peaky Blinders"-Film übernehmen, wie Netflix auf Instagram bekannt gab.

Dreharbeiten starten bald

Details zum Charakter des "Saltburn"-Stars gab die Streamingplattform noch nicht bekannt. Nach Murphy und "Dune"-Darstellerin Rebecca Ferguson (40) ist Keoghan das dritte bestätigte Cast-Mitglied. Die Dreharbeiten zu dem Film, der bereits seit 2021 in Planung ist, sollen laut dem Branchenmagazin "Deadline" bereits im kommenden Monat in Birmingham beginnen. Die Geschichte spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und legt wohl ein besonderes Augenmerk auf die jüngeren Peaky Blinders.

Die britische Dramaserie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham" mit Cillian Murphy in der Hauptrolle feierte 2013 Premiere auf BBC Two, 2022 lief die sechste und finale Staffel. Die Idee stammt von Steve Knight (65), der auch für den Film verantwortlich ist. "Ich bin wirklich begeistert, dass dieser Film zustande kommen wird. Es wird ein explosives Kapitel in der 'Peaky Blinders'-Geschichte sein. Ohne Kompromisse. Voll auf 'Peaky Blinders' im Krieg", brachte er seine Begeisterung über das Projekt zum Ausdruck.