Musik Pearl Jam: Konzert-Absagen wegen ‚Nahtoderfahrung‘

Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder erzählte, dass sich die jüngsten gesundheitlichen Probleme der Band wie eine „Nahtoderfahrung“ angefühlt hätten.

Die ‚Alive‘-Rocker mussten wegen einer Erkrankung der Band Auftritte in Berlin und London absagen, und jetzt sprach der 59-jährige Sänger während eines Auftritts am Wochenende in Barcelona in ​​Spanien über die „furchterregende“ Erfahrung.

Vedder verkündete gegenüber dem Publikum: „Darf ich bitte einmal sagen, dass sich das in der letzten Woche beinahe so wie eine Nahtoderfahrung angefühlt hat. Es war sehr unangenehm und es wurde beängstigend. Es fühlte sich so an wie eine Bronchitis. Es fühlte sich an, als könnte man vielleicht bald nicht mehr atmen, und vielleicht würde man die Nacht nicht überstehen, und vielleicht müsste man ins Krankenhaus fahren.“ Der Star fügte hinzu: „Man erkennt dann einfach, wie wertvoll dieses Leben ist. Wie glücklich wir uns schätzen können, auf einem Planeten zu leben, auf dem wir herumreisen und für unglaubliche Menschen wie die Menschen in diesem Raum heute Abend spielen zu dürfen. Es war also eine ergreifende Erfahrung. Ich werde sie nicht so schnell vergessen.“ Im Internet war zuvor darüber gemunkelt worden, dass die Grunge-Künstler die Shows wegen schlechter Ticketverkäufe absagten, aber die Fans nahmen die Musiker nach Eddies Rede in den sozialen Netzwerken in Schutz. Die Band hatte bereits ihren Auftritt am 29. Juni im Londoner Tottenham Hotspur Stadium wegen Krankheit abgesagt und hat noch ihre Nordamerika-, Australien- und Neuseeland-Tournee vor sich.