"Dark Matter" erschient im April Pearl Jam kündigen neues Album und Welttour an

Pearl Jam um Sänger Eddie Vedder melden sich mit neuer Musik zurück. (ili/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 07:37 Uhr

Die US-Rockband Pearl Jam hat ein neues Album und eine Welttournee für dieses Jahr angekündigt. Die Musiker kommen auch nach Deutschland.

Die US-Rockband Pearl Jam (seit 1990) um Sänger und Gitarrist Eddie Vedder (59) meldet sich mit neuer Musik zurück. "Dark Matter", das 12. Studioalbum der Musiker, ist ab 19. April erhältlich, wie auf Instagram nebst einiger vielversprechender Takte bekannt gegeben wurde.

Gleichzeitig kündigten die Musiker via Social Media auch eine Welttournee an. "The Dark Matter World Tour" wird im Mai starten. "Die Vorverkaufsanfrage für die Ten Club Tickets ist jetzt geöffnet und die Registrierung für den allgemeinen Vorverkauf beginnt heute [Dienstag, Ortszeit]", heißt es in dem Post.

Zwei Konzerte in Deutschland

Das Auftaktkonzert wird am 4. Mai im kanadischen Vancouver stattfinden, das Finale laut Homepage am 21. November im Sydney, Australien.

In Europa gastieren die Superstars der Grunge-Ära, die mit dem Hit "Jeremy" (1991) aus dem Album "Ten" (1991) weltweit bekannt wurden, ab 22. Juni. Auf den Auftritt im irischen Dublin folgen Manchester, London, Barcelona, Madrid und Lissabon.

Dazwischen wird es auch zwei Konzerte in Deutschland geben. Geplant sind diese für 2. und 3. Juli auf der Berliner Waldbühne.