Stars Penélope Cruz geht es nach Hirnaneurysma-Schock gut

Penelope Cruz - L Immensita Premiere - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 20:00 Uhr

Penélope Cruz hat betont, dass es ihr 'gut' geht, nachdem Ärzte ihr zunächst mitgeteilt hatten, sie habe ein Hirnaneurysma erlitten – später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen 'Fehlalarm' handelte.

Penélope Cruz versicherte, dass sie wohlauf sei, nachdem ihr zunächst gesagt worden war, sie habe ein Hirnaneurysma.

Die Hollywood-Schauspielerin hatte kürzlich enthüllt, dass ihre Ärzte ihr während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film ‚The Black Ball‘ erschütternde Neuigkeiten überbracht hatten. Sie hätten ihr mitgeteilt, sie habe einen schweren medizinischen Notfall erlitten, woraufhin sie überzeugt gewesen sei, sterben zu müssen. Nun erklärte Penélope jedoch, dass sich alles als „Fehlalarm“ herausgestellt habe und sie sich bester Gesundheit erfreue.

Dem ‚PORTER Magazine‘ sagte sie: „Ich hatte schon mehrere Schreckmomente dieser Art. Zum Glück geht es mir gut – es war ein Fehlalarm. Aber ich mache mir Gedanken darüber, gesund zu bleiben und gut auf mich aufzupassen.“ Sie trinke und rauche nicht und gehe auch nie feiern, denn „ohne Gesundheit haben wir nichts“, betont sie und fügt hinzu: „Ihr sprecht von echter Gleichberechtigung? Warum fangen wir dann nicht bei der Gesundheit an?“

Die 52-jährige Schauspielerin hatte zuvor berichtet, dass ihr Arzt ihr am Abend vor den geplanten Nachtdrehs für ‚The Black Ball‘ mitgeteilt habe, sie habe ein Hirnaneurysma. Auf einer Pressekonferenz zum Film bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes sagte Penélope: „Kurz bevor wir loslegen wollten, setzte ich gerade meine Perücke auf, als man mir sagte: ‚Offenbar haben Sie ein Hirnaneurysma.‘ Ich dachte, ich würde sterben. Das war etwas völlig Surreales in meinem Leben.“

Die Oscarpreisträgerin erklärte, sie habe zunächst geglaubt, es handele sich um einen Scherz. Später hätten die Ärzte ihr jedoch Entwarnung gegeben, sodass sie bereits am nächsten Tag mit den Dreharbeiten beginnen konnte. Sie bedankte sich bei ihren Kollegen für deren Unterstützung: „Die Dreharbeiten würden nicht gestoppt werden. Und für mich ist es sehr wichtig, über solche Dinge zu sprechen. Es ist wichtig, Informationen darüber zu teilen, wohin einen solche Rollen führen – man erlebt diese Dinge gemeinsam. Und trotz all dieser Schwierigkeiten kann man im Leben weitermachen. Ich glaube, nur diese Menschen kannten alle Details, und sie haben mich unglaublich unterstützt.“

Im Interview mit ‚PORTER‘ sprach Penélope außerdem über die Bedeutung einer richtigen Diagnose und gründlicher Untersuchungen im Gesundheitssystem und forderte eine bessere Finanzierung der Forschung zu Krankheiten, die speziell Frauen betreffen. Sie sagte: „Es ist erschreckend, dass wir jahrzehntelang immer dieselben Informationen darüber hatten, wie der weibliche Körper funktioniert. Schauen Sie sich nur die Finanzierung der Forschung zu Krankheiten an, die ausschließlich Frauen betreffen – sie erhält nicht einmal die Hälfte der notwendigen Investitionen. Das ist eine Form von Kontrolle oder Unterdrückung.“