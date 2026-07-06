Stars Penélope Cruz drehte ‚Zoolander‘ nur einen Tag nach dem Tod ihres Vaters weiter

Penelope Cruz - L Immensita Premiere - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 10:15 Uhr

Penélope Cruz drehte 'Zoolander' nur einen Tag nach dem Tod ihres Vaters weiter.

Penélope Cruz hatte nur einen einzigen Tag Pause von den Dreharbeiten zu ‚Zoolander‘, als ihr Vater völlig unerwartet starb.

Die heute 52-jährige Schauspielerin gehörte zur Besetzung der Komödie aus dem Jahr 2016 und befand sich gerade bei einem Nachtdreh, als sie die Nachricht erhielt, dass ihr Vater Eduardo am frühen Samstagmorgen verstorben war. Im Gespräch mit ‚PORTER‘ erinnerte sie sich: „Er starb um zwei Uhr morgens. Er war noch so jung. Ein Herzinfarkt, völlig aus dem Nichts. Ich erinnere mich, dass ich vor Schock fast ohnmächtig geworden wäre.“

Bereits einen Tag später, am Montag, musste sie wieder ans Filmset zurückkehren. Das war eine besonders schwierige Situation, weil ‚Zoolander‘ eine Komödie ist. Sie sagte: „Am Montagmorgen musste ich wieder am Set stehen und versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen, während wir eine Komödie drehten.“ Penélope erzählte außerdem, dass sie und ihr Co-Star Ben Stiller durch ähnliche Schicksalsschläge eng miteinander verbunden wurden. Kurz zuvor war auch Ben Stillers Mutter während der Dreharbeiten gestorben. Sie erklärte: „Zwei Wochen zuvor war Ben Stiller genau dasselbe mit seiner Mutter passiert. Der Film konnte weder für ihn noch für mich angehalten werden. Jedes Mal, wenn ich Ben sehe, denke ich: ‚Unglaublich, was wir damals gemeinsam durchgestanden haben.'“

An anderer Stelle des Interviews sprach Penélope, die derzeit ihren neuen Film ‚The Invite‘ bewirbt, darüber, wie sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Javier Bardem ihre Kinder Leo (15) und Luna (12) erzieht. Sie sagte: „Als Eltern muss man viel härter daran arbeiten, zu Hause die richtige Atmosphäre zu schaffen. Meine Eltern waren sehr jung, als sie mich bekamen. Deshalb konnte ich mit ihnen über alles sprechen. Genau das wünsche ich mir auch für die Beziehung zu meinen Kindern.“ Wie viele Eltern macht sich jedoch auch Penélope zunehmend Sorgen darüber, welchen Inhalten ihre Kinder im Internet ausgesetzt sind. Sie erklärte: „Es ist heute unglaublich schwierig, ein Teenager zu sein. Was Jungen im Internet vermittelt wird und welche Vorstellungen ihnen eingeredet werden, ist erschreckend. Das ist eine Form der Manipulation, die selbst Erwachsene verwirrt. Für Jugendliche oder Kinder ist das eine äußerst gefährliche Waffe.“