Enge Freundschaft Penélope Cruz und Salma Hayek: Hand in Hand auf dem roten Teppich

Penélope Cruz und Salma Hayek besuchten die WSJ. Magazine's Innovator Awards gemeinsam. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 09:41 Uhr

Penélope Cruz und Salma Hayek sind seit vielen Jahren eng befreundet. Ihre tiefe Verbundenheit zeigen die Schauspielerinnen bei den WSJ. Magazine's Innovator Awards in New York. Hand in Hand posieren sie für die Fotografen.

Penélope Cruz (50) und Salma Hayek (58) sorgen mit einem gemeinsamen Auftritt für Begeisterung. Die beiden Schauspielerinnen zeigten sich zusammen auf dem roten Teppich der WSJ. Magazine's Innovator Awards in New York City. Strahlend posierten sie für die Fotografen und hielten sich dabei fest an den Händen.

Hayek begeisterte in einem bodenlangen, trägerlosen roten Kleid mit leicht ausgestellter Hüfte. Cruz sorgte mit einer glitzernden Robe mit hohem Beinschlitz und Wasserfallausschnitt für Glamour. Ihre Haare ließen die beiden Hollywoodstars in leichten Wellen über die Schultern fallen.

Die Veranstaltung lockte auch noch weitere hochkarätige Schauspieler ins Museum of Modern Art, darunter Ariana Grande, Aubrey Plaza, Cynthia Erivo, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski und Sarah Paulson.

Cruz und Hayek verbindet eine tiefe Freundschaft

Penélope Cruz und Salma Hayek sind bereits seit Jahrzehnten eng miteinander befreundet. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (66) verriet Cruz 2022, dass ihre Freundschaft auf ihre frühen Tage in Hollywood zurückgehe. Die Spanierin sei damals für einen Filmdreh zum ersten Mal nach Los Angeles gekommen und habe dort noch niemanden gekannt, nur mit Hayek habe sie schon mal telefoniert. "Sie holte mich ab und sagte: 'Du gehst nicht in ein Hotel. Du kommst in mein Haus, weil es anfangs hart ist und du dich sehr einsam fühlen wirst.' Also nahm sie mich mit in ihr Haus. Aus diesem Grund sind wir heute wie Schwestern", erinnerte sich die Oscarpreisträgerin.

Am Ende habe sie sogar ein Zimmer mit Hayek geteilt und nachts ihre Hand gehalten. Die Selbstlosigkeit ihrer Kollegin gegenüber einer damals Fremden finde sie "erstaunlich". "Ich liebe sie so sehr. Von Tag eins an verhielt sie sich auf diese Weise mir gegenüber", so Cruz.

2006 spielten die Freundinnen dann Seite an Seite die Hauptrollen im Film "Bandidas". Salma Hayek ist aktuell im Film "Without Blood" unter der Regie von Angelina Jolie (49) zu sehen.