Preisregen für "Barbie" People’s Choice Awards: Heidi Klum im Hinguckerkleid mit Trend-Details

Heidi Klum bei den People's Choice Awards. (ili/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 11:18 Uhr

Heidi Klum erschien im schwarzen Minikleid zu den People's Choice Awards. Zum echten Hingucker wurde ihr Outfit dank der beiden Trend-Pieces. Bei den Trophäen sahnte vor allem "Barbie" ab.

Bei den People's Choice Awards, die am Sonntag in Santa Monica, Kalifornien, verliehen wurde, schaffte es Heidi Klum (50) wieder in die Best-Dressed-Liste. Sie erschien in einem schwarzen Minikleid mit dramatischer schwarz-weißer Schleppe auf dem roten Teppich.

Mit zwei Details zeigte sei bei ihrem Look ihr großes Gespür für Trends: mit der angesagten XXL-Perlenkette und der großen schwarzen Schleife, die ihre Kehrseite zierte. Dazu kombinierte die "Germany's next Topmodel"-Chefin schwarze Pumps.

Video News

"Barbie" wird großer Abräumer des Abends

Zu den großen Gewinnern des Abends gehörte Greta Gerwigs (40) Film "Barbie" (2023), der sowohl als Film des Jahres als auch als Komödie des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die Hauptdarsteller des Films, Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43), wurden jeweils als männlicher und weiblicher Filmstar des Jahres ausgezeichnet. America Ferrera (39), auch Teil des erfolgreichen Streifens, wurde für die beste schauspielerische Leistung des Jahres prämiert.

Simu Liu (34), der für seine Rolle als einer der Kens in "Barbie" nominiert war, moderierte die diesjährigen People's Choice Awards.

Dauerbrenner "Grey's Anatomy", Hitmaschine Taylor Swift und "Ikone" Adam Sandler

"Barbie" führte die Liste der nominierten Filme mit neun Nennungen an, gefolgt von Oppenheimer mit sechs Nominierungen. In den TV-Kategorien führte "Only Murders in the Building" (seit 2021) mit sieben Nominierungen, gefolgt von "Ted Lasso" (seit 2020), "The Morning Show" (seit 2019) und "The Last of Us" (seit 2023) mit jeweils sechs Nominierungen.

"Grey's Anatomy" (seit 2005) setzte sich als Serie des Jahres durch, Hulus "Only Murders in the Building" als beste Comedy-Serie und "The Last of Us" als Drama-Serie.

In der Musik-Kategorien wurden Taylor Swift (34), Luke Combs (33), Nicki Minaj (41) und Morgan Wallen (30) mit jeweils fünf Preisen bedacht, wobei Swift auch für ihren Konzertfilm "The Eras Tour" (2023) für den Film des Jahres nominiert war.

Adam Sandler (57) erhielt den People's Icon Award bei der Show.