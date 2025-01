"Wie schrecklich" Perfider Betrug: Das ist keine Brand-Spendenaktion von Kim Kardashian!

Betrüger nutzen Kim Kardashians Namen für eine perfide Masche. (wue/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 14:57 Uhr

Betrüger geben sich in einer E-Mail an Fans als Kim Kardashian aus. Sie rufen dazu auf, für die Opfer der Waldbrände in Kalifornien zu spenden.

Unternehmerin und Reality-Star Kim Kardashian (44) warnt vor offenbar gewissenlosen Betrügern, die sich ihren bekannten Namen und die Waldbrände in Kalifornien zu Nutze machen. Unbekannte haben mindestens eine Art von E-Mail verschickt, in der auf eine angebliche Spendenaktion für die Opfer der Feuer in und um Los Angeles hingewiesen wird.

Video News

Kim Kardashian: "Hüten Sie sich vor Betrügern!"

Kardashian teilt mit ihren mehr als 358 Millionen Followern in einer Instagram-Story einen Auszug aus besagter E-Mail, die übersetzt "Kim-Kardashian-Kampagne für betroffene Menschen in L.A." betitelt ist und mehrere Fehler enthält. Die Betrüger erwähnen direkt, dass die Mail angeblich von der Unternehmerin stammen soll und bedanken sich bei Empfängerin oder Empfänger dafür, dass diese oder dieser sie als Fan unterstützt.

Es wird in dem Auszug der Eindruck erweckt, dass Kardashian ihre Followerinnen und Follower direkt darum bittet, zu helfen. "Ihr wisst, dass ich es nicht alleine schaffen kann, deshalb habe ich euch alle als Fans", heißt es an dieser Stelle etwa. Man solle die Absender doch wissen lassen, ob man die Spendenkampagne, die als "großartige Bewegung" beschrieben wird, unterstützen möchte.

Dazu warnt Kim Kardashian ihrerseits ausdrücklich: "Hüten Sie sich vor Betrügern!" Sie macht klar, dass entsprechende E-Mails nicht echt sind. Die 44-Jährige kommentiert die perfide Betrugsmasche mit einem "Wie furchtbar". Ein weiterer Screenshot zeigt eine auf dem Dienst Gmail eingerichtete E-Mail-Adresse. Diese Adresse gehöre nicht ihr, schreibt Kardashian dazu.