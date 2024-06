Musik Perrie Edwards fühlt sich ohne Little Mix „viel selbstbewusster“

Perrie Edwards - Wicked 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2024, 11:42 Uhr

Die Popsängerin ist stolz darauf, seit dem Beginn ihrer Solokarriere ihre "Komfortzone" verlassen zu haben.

Perrie Edwards hat das Gefühl, als Solokünstlerin aufzublühen.

Die britische Sängerin ist das jüngste Mitglied der Girlgroup, das eine Solokarriere gestartet hat, seit die Band 2022 in eine Pause ging. Laut der 30-Jährige habe ihr dieser Schritt einen gewaltigen Schub an Selbstvertrauen gegeben.

Im Gespräch mit dem niederländischen Magazin ‚Numero‘ verrät Perrie: „Ich bin jetzt einfach viel selbstbewusster, weil ich keine Leute habe, hinter denen ich mich verstecken kann. Ich war daran gewöhnt, dass die Mädels meine Kuscheldecke waren, aber jetzt muss ich mich mehr anstrengen. Ich muss mich viel mehr aus meiner Komfortzone herausbewegen, als ich es jemals zuvor getan habe.“

Perrie brachte im April ihre erste Solo-Single ‚Forget About Us‘ heraus, auf die am Freitag (21. Juni) ‚Tears‘ folgen wird. Alles Songs auf ihrem kommenden Album enthalten laut Perrie sehr persönliche Texte, darunter auch Worte über ihren Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain und den gemeinsamen Sohn Axl.

„Ich habe mich von allem in meinem Leben inspirieren lassen. Ich habe mich von meiner Beziehung zu Alex, meinem Sohn Axel, vergangenen Freundschaften und Beziehungen inspirieren lassen. Wie man sich fühlt, wenn man verliebt ist, meine Ängste, buchstäblich alles, was ich durchgemacht habe, habe ich in einem Song auf dem Album verarbeitet“, schildert die Musikerin.