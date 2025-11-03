Stars Pete Davidson behält Tattoos für seine Eltern

Pete Davidson - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 18:03 Uhr

Pete Davidson will seine Tattoo-Tribute an seine Eltern nicht entfernen lassen.

Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star befindet sich mitten in einem langwierigen Prozess, bei dem er über 200 Tattoos an seinem gesamten Körper entfernen lässt. Er plant aber, einige Motive zu behalten – darunter Designs, die von ‚The Sopranos‘ inspiriert sind, sowie zwei emotionale Tattoos für seine Mutter Amy Waters Davidson und seinen verstorbenen Vater Scott Davidson, einen Feuerwehrmann, der bei den Terroranschlägen vom 11. September in New York ums Leben kam.

„Ich habe all diese Tattoos, also meinte meine Mom: ‚Wie kommt es, dass du dir nie ein ‚Mom‘-Tattoo hast stechen lassen?'“, sagte Pete gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. „Jetzt habe ich ein Tattoo, auf dem einfach ‚MOMTATTOO‘ steht. Das muss bleiben … Ich habe die ID-Nummer meines Vaters, und das ist so ziemlich alles.“

Pete, der aktuell mit seiner Freundin Elsie Hewitt sein erstes Kind erwartet, begann 2020 mit dem zehnjährigen Entfernungsprozess und gab zu, dass er damit eine Warnung für andere sein möchte, da das Verfahren ziemlich unangenehm sei. Er sagte: „Es ist furchtbar. Ich habe es gefilmt und zeige es den Jüngeren in meiner Familie, um ihnen zu sagen: ‚Wenn ihr es nicht mögt, müsst ihr das hier durchmachen.‘ Aber ich bin aufgeregt, weil ich Veränderungen vornehme. Ich bin also froh, aber es ist beschissen.“

Der 31-jährige Komiker erklärte zuvor, dass er das Entfernen seiner Tattoos als einen Neuanfang sehe, nachdem er seine Sucht überwunden habe. Er sagte zu ‚Variety‘: „Ich war früher drogenabhängig und ein trauriger Mensch, und ich fühlte mich hässlich und dachte, ich müsste mich mit Tattoos bedecken. Also lasse ich sie entfernen und fange von vorn an, weil ich denke, dass das für mich und meinen Kopf am besten funktioniert.“ Der Star aus ‚The King of Staten Island‘ hat bereits über 200.000 Dollar für die Entfernung ausgegeben.