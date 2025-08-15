Stars Pete Davidson: Er fühlte sich von der Öffentlichkeit sexualisiert

Pete Davidson verriet, dass er den Fokus auf sein Privatleben als „traumatisch“ empfunden habe.

Der 31-jährige Komiker war zuvor mit zahlreichen berühmten Frauen zusammen, darunter mit Kim Kardashian, Ariana Grande, Kaia Gerber, Margaret Qualley und Phoebe Dynevor.

Pete gab jetzt jedoch zu, dass er frustriert sei, dass die Leute ihn oft für sein prominentes Liebesleben und nicht für seine komödiantischen Talente kannten. Davidson erzählte in einem Interview im ‚The Breakfast Club‘: „Es ist einfach zu einem Punkt gekommen, an dem ich … es wirklich satt hatte, dass meine ganze Karriere nur mein Privatleben war. Und das durchzumachen, das ist irgendwie traumatisch.“ Der Prominente fügte hinzu, dass er es zudem gehasst habe, von der Öffentlichkeit sexualisiert zu werden. Der Comedy-Star sagte: „Ich möchte mich auf keinen Fall selbst zum Opfer machen, nur weil ich cool bin, aber meine Sexualisierung – wenn das ein Mädchen wäre, dann würden die Leute sagen, es gäbe einen Marsch dafür … Im Ernst. Du redest den ganzen Tag nur über meinen Sch****.“ Pete und seine Freundin Elsie Hewitt erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind und der Prominente behauptete vor kurzem, dass ihm seine bevorstehende Vaterschaft eine neue Perspektive auf das Leben gegeben habe.