Film Peter Dinklage: Rolle in ‚Die Hexen von Oz‘-Kinoadaption

Peter Dinklage - June 2023 - Avalon - Transformers Rise of the Beasts Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 12:00 Uhr

Peter Dinklage wird Dr. Dillamond in der kommenden Kinoadaption von ‚Die Hexen von Oz‘ sprechen.

Jim Orr von Universal Pictures teilte die Neuigkeiten über die Besetzung des 54-jährigen ‚Game of Thrones‘-Schauspielers während der CinemaCon-Präsentation des Filmstudios in Las Vegas am Mittwoch (10. April) mit.

Dillamond ist Professor an der Shiz-Universität und Mentor der Protagonistin Elphaba (Cynthia Erivo), der den Song ‚Something Bad‘ singt, um vor den dunklen Mächten zu warnen, die die sprechenden Tiere des Landes Oz bedrohen. In dem ursprünglichen Broadway-Musical aus dem Jahr 2003 hatte William Youmans die Rolle übernommen. Die 30-jährige Ariana Grande begleitet Cynthia in der Rolle der Glinda (Die gute Hexe) in der zweiteiligen Filmadaption, die die Hintergrundgeschichte von ‚Der Zauberer von Oz‘ und die Entstehung der bösen Hexe des Westens erzählt. Die Regie der Filme führt John M. Chu und der erste Teil soll am 27. November 2024 in die Kinos kommen, der zweite Teil folgt ein Jahr später, am 26. November 2025. Cynthia versprach, dass sich die neuen Filme von der Bühnen-Show unterscheiden werden. Die 37-jährige Schauspielerin fügte hinzu, dass es dem Publikum die Möglichkeit bietet, eine tiefere Verbindung zu den Charakteren herzustellen. Der Star verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘: „Ich weiß nicht, ob man sie miteinander vergleichen kann. Das ist so wie bei Äpfeln mit Birnen. Die Show ist ihre ganz eigene Sache. Die Show ist ihre eigene Legende. Ich denke, dass dieser Film sowohl eine Hommage an die Show als auch an das Buch ist.“