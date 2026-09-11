Stars Peter Kloeppel genießt seinen Ruhestand im Ausland

Peter Kloeppel - Jul 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 14:00 Uhr

Peter Kloeppel genießt seinen Ruhestand im Ausland.

Mehr als drei Jahrzehnte lang gehörte Peter Kloeppel zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens.

Im August 2024 verabschiedete sich der RTL-Journalist aus dem Nachrichtengeschäft. Zwei Jahre später hat der 67-Jährige seinen Lebensmittelpunkt weitgehend in die USA verlegt, dem Heimatland seiner Ehefrau Carol, und genießt dort ein deutlich ruhigeres Leben.

Am 23. August 2024 stand Kloeppel zum letzten Mal für ‚RTL aktuell‘ vor der Kamera. Gemeinsam mit Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben beendete er damit eine außergewöhnlich lange Ära beim Kölner Privatsender. Kloeppel hatte das Nachrichtenmagazin seit den frühen 1990er-Jahren maßgeblich geprägt. Schon damals machte der Journalist deutlich, dass für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnen sollte. Gegenüber dem ‚Stern‘ erklärte er, künftig mehr Raum für sein Privatleben und vor allem für seine Familie haben zu wollen. Mittlerweile setzt er diesen Vorsatz offenbar konsequent um.

Während seiner aktiven Fernsehzeit pendelte Kloeppel regelmäßig zwischen Köln und den USA. Inzwischen verbringt er nach eigenen Angaben fast das komplette Jahr in Florida, wie er der ‚Bild‘ berichtete. Langweilig werde ihm dort keineswegs. „Ich spiele viel Tennis, immer wieder mal auch Golf, und ich gehe laufen“, erzählte er. Gleichzeitig genießt Kloeppel die neu gewonnene Freiheit. „Wir haben das Leben, das man sich immer vorstellt, wenn man viel gearbeitet hat. Dass man tief in den Sechzigern auch mal ein bisschen ruhiger treten kann“, sagte er. Zum neuen Alltag gehören gemeinsames Kochen, besonders gern italienische Pasta, Backen und Treffen mit Freunden. Am wichtigsten sei ihm jedoch die gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten. „Jeden Tag, den ich mit meiner Familie verbringen kann“, schätze er besonders. Über seine Ehefrau sagte Kloeppel: „Meine Frau habe ich immer an meiner Seite. Das ist das Allerbeste!“