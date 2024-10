Neue Ausgabe am 31. Oktober Peter Maffay und mehr: Staraufgebot bei der „Beatrice Egli Show“

Beatrice Egli präsentiert zum sechsten Mal ihre "Beatrice Egli Show". (eyn/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 16:16 Uhr

Beatrice Egli wird zum sechsten Mal namhafte Musikerinnen und Musiker in ihrer "Beatrice Egli Show" begrüßen. Zu den Gästen am 31. Oktober gehören unter anderem Peter Maffay und seine Frau, Andreas Gabalier und Alexander Klaws.

Beatrice Egli (36) verspricht "großartige Stimmen und einzigartige Menschen" in der neuen Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show". Zum sechsten Mal wird die Schlagersängerin namhafte Musikerinnen und Musiker in ihrer eigenen Sendung begrüßen. "Ich freue mich, auch in der neuen Ausgabe wieder so tollen Künstlerinnen und Künstlern meine Bühne schenken zu dürfen", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Erste zeigt die "Beatrice Egli Show" am 31. Oktober um 20:15 Uhr.

Video News

Peter Maffays neues Musical feiert Premiere

Zu den Gästen am Halloween-Abend gehören Peter Maffay (75) und seine Frau Hendrikje Balsmeyer (37). Sie werden ihr neues Kinder- und Familienmusical "Anouk" vorstellen, das bei Egli zwei Tage vor der Bühnenpremiere TV-Premiere feiert. Zudem wird Maffay sein neues Live-Album präsentieren.

Mit "Tarzan – Das Musical" ist mit Alexander Klaws (41) und Judith Caspari (30) außerdem ein weiteres Musical-Ensemble in der Show. Zu den weiteren geladenen Gästen zählen Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle und ihr Verlobter Eric Philippi, Bernhard Brink, Nik P., Götz Alsmann, Sarah Zucker, Tim Peters, der Schweizer Popsänger Baschi und die Gruppe Brings.

Newcomer bei Beatrice Egli

Neben den renommierten Namen wird Beatrice Egli auch einige Newcomer in ihrer Show begrüßen. Im Vorfeld der Show hatte die "DSDS"-Gewinnerin von 2013 unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal junge Künstlerinnen und Künstler dazu aufgerufen, sich für einen Auftritt in der Show zu melden. Zu den Auserwählten zählen der Schweizer Sänger und Musicaldarsteller Christian Gwerder, das Musik-Teenie-Trio MVX sowie Nanett Weiss mit ihrem Saxophon.