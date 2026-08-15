Stars Peter Plate von Rosenstolz trauert noch immer

Rosenstolz - July 2011 - Anna R. Peter Plate BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2026, 13:00 Uhr

Peter Plate von Rosenstolz trauert noch immer.

Der Tod von AnNa R. liegt inzwischen mehr als ein Jahr zurück, doch für Peter Plate ist der Verlust seiner langjährigen Rosenstolz-Partnerin weiterhin schmerzhaft.

In der WDR-Sendung ‚Kölner Treff‘ spricht der Musiker offen über seine Gefühle und macht deutlich, dass es ihm dabei vor allem um den Menschen AnNa R. geht. Plate und AnNa R. gründeten Rosenstolz Anfang der 1990er-Jahre und wurden zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Pop-Duos. Über zwei Jahrzehnte hinweg standen sie gemeinsam auf der Bühne, bevor sie 2012 eine längere Pause einlegten. Zu ihren größten Erfolgen zählen unter anderem ‚Liebe ist alles‘ und ‚Ich bin ich‘.

Im März 2025 kam dann die traurige Nachricht: AnNa R. wurde tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Die Sängerin wurde 55 Jahre alt. Die genaue Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht. Die zuständigen Stellen verwiesen dabei auf den Schutz ihrer persönlichen Daten.

Im ‚Kölner Treff‘ wird Plate von Moderator Micky Beisenherz gefragt, wie er heute auf ‚Liebe ist alles‘ blickt. Der Song, der zu den bekanntesten Rosenstolz-Stücken gehört, ist für den Musiker inzwischen untrennbar mit dem Verlust verbunden. „Liebe ist einfach alles. Ich kann da gar nichts Kluges zu sagen“, antwortet Plate. Dabei wird ihm die emotionale Bedeutung des Moments deutlich anzumerken. Seine Augen werden feucht, er kämpft sichtlich mit den Tränen. Dann findet der 58-Jährige deutlichere Worte für das, was ihn bewegt: „Für mich ist das etwas anderes. Dass AnNa als Mensch gegangen ist, das ist ja die Katastrophe.“ Der gemeinsame Erfolg, die Lieder und die lange Karriere des Duos seien angesichts des Todes für ihn nicht das Entscheidende. „Ein Menschenleben endete viel zu früh. Das ist das Traurige. Das hat nichts mit dem, was AnNa und ich gemacht haben, zu tun“, sagt Plate. Seine Trauer richtet sich damit weniger auf das Ende einer musikalischen Ära als auf den Verlust eines Menschen, der ihn über viele Jahre begleitet hat.

Wie sehr AnNa R. ihm weiterhin fehlt, hatte Plate bereits zuvor öffentlich gemacht. Zum ersten Todestag erinnerte er auf Instagram an seine frühere Bandkollegin. „Ich denke oft an AnNa. Wirklich oft“, schrieb er. Zugleich blickte er dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. Sie hätten Jahre erlebt, „wie man sie sich schöner kaum wünschen kann“. Besonders die 1990er-Jahre seien für ihn „unfassbar aufregend“ gewesen. Rosenstolz prägte über Jahre die deutsche Poplandschaft.