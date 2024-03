Musik Pharrell und Miley Cyrus: Veröffentlichung ihres gemeinsamen Songs ‚Doctor (Work It Out)‘

Bang Showbiz | 01.03.2024, 16:00 Uhr

Die Stars haben ihren zuvor geleakten Song 'Doctor (Work It Out)' herausgebracht.

Pharrell und Miley Cyrus haben ihren zuvor geleakten Song ‚Doctor (Work It Out)‘ herausgebracht.

Ersterer hatte den neuen Track vor kurzem während der Louis Vuitton-Herrenmodenschau auf der Paris Fashion Week präsentiert.

Für Pharrell, der der Plattenproduzent und Kreativdirektor für Herrenmode des französischen Modehauses ist und die Nachfolge des verstorbenen Virgil Abloh antrat, drehte es sich bei der Herbst-/Winterpräsentation im Januar mehr als nur um die Mode, da er nicht nur ‚Bangerz‘ von Mileys Album von 2013 über die Lautsprecher spielte, sondern die Models auch über den Laufsteg zu ‚Good People‘ mit Mumford and Sons sowie einem dritten Track mit einem noch unbekannten männlichen Sänger über den Laufsteg liefen. Unterdessen hat der 50-jährige Star zuvor an neuer Musik mit N.E.R.D. gearbeitet. Der ‚Happy‘-Hitmacher, der die Hip-Hop-Rockgruppe im Jahr 1999 gründete und zwischen 2001 und 2017 fünf Alben veröffentlichte, hat in Paris an ’12 N.E.R.D. Records‘ gearbeitet und etwas Besonderes versprochen. In einem Gespräch mit Tyler, the Creator, gegenüber dem ‚GQ‘-Magazin, erzählte er im vergangenen Sommer: „Es sind große Refrains, aber weißt du, die aus dem Nichts kommen, mit den dreitaktigen, verrückten Akkorden, die dazugehören. Drei-Takt über Vier-Takt bis Acht-Takt. Es ist gut, Bruder, es ist gut.“