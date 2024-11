Stars Pharrell Williams: Er dachte immer, er sei zu faul

Pharrell Williams attends the Piece By Piece - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2024, 12:33 Uhr

Pharrell Williams hielt sich immer für „faul“.

Der ‚Happy‘-Hitmacher habe lange nicht realisiert, dass er den nötigen „Antrieb“ habe, um etwas aus seinen kreativen Talenten zu machen, weil er von klein auf in der Musikindustrie gearbeitet hat.

Pharrell sagte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Jeder wird mit Kreativität geboren, aber einige werden mit einer ausgeprägten Verbindung zu ihr geboren. Manche werden mit Tatendrang geboren. Einige sind kreativ, spüren aber nicht den Drang, etwas daraus zu machen. Manche haben nicht unbedingt die beste Kreativität, aber sie wollen sie so sehr. Ich wusste nicht, dass ich so einen Antrieb habe. Ich hielt mich jahrelang für faul, aber ich war einfach nicht inspiriert. Wenn ich motiviert bin, bin ich der Erste, der am Montagmorgen reinkommt, und der Letzte, der am Freitagabend geht. Ich bin gesegnet, dass ich schon früh in meinem Leben mit dem verbunden war, was ich liebe.“

Pharrells Lebensgeschichte wird demnächst in dem Film ‚Piece by Piece‘ in Lego-Form erzählt und der Musiker sagt, dass die Arbeit an dem Projekt es ihm ermöglicht habe, seine Erfahrungen mit einer neuen Perspektive zu reflektieren. Der 51-jährige Star sagte: „Im Grunde ist dieser Film meine Dissertation über meine Bescheidenheit. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, arrogant, pompös, unglaublich großspurig und prahlerisch zu sein. Das war mein musikalisches Umfeld und ich dachte, ich müsste so sein. Als ich 40 wurde, hat mich das Universum gedemütigt. Ich erkannte, dass es nicht nur um mich ging und ich Teil einer größeren Gleichung war, und ich hatte das Glück, nicht ein Wort oder ein Satz zu sein, sondern Interpunktion. In dem Moment, in dem es dir dämmert, merkst du, dass du so viel Glück hast, im Gespräch zu sein. Bescheidenheit ist der Weg, um an diesen Ort zu gelangen.“