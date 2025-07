Stars Phil Collins: Krankenhaus-Aufenthalt bestätigt

Phil Collins Genesis The O2 March 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 18:00 Uhr

Phil Collins erholt sich nach einer Knieoperation im Krankenhaus.

Der 74-jährige Musiker – der Anfang des Jahres zugab, dass er „sehr krank“ ist – war zuletzt Gegenstand von Online-Gerüchten – er solle sich in Hospizpflege befinden. Sein Sprecher hat gegenüber der Zeitung ‚The Independent‘ jetzt aber bestätigt, dass das nicht der Fall ist. Stattdessen befindet sich der ehemalige Genesis-Frontmann derzeit im Krankenhaus, weil er sich von einer Operation am Knie erholt.

Collins leidet bekanntermaßen an Typ-2-Diabetes und unter den Komplikationen einer Wirbelsäulenoperation von 2007, durch die er „kaum noch“ einen Drumstick richtig halten kann. Er gab Anfang des Jahres sogar zu, dass ihn seine gesundheitlichen Probleme so sehr belasten, dass er kein Interesse mehr daran habe, Musik zu machen. Er sagte gegenüber dem Magazin ‚MOJO‘: „Ich denke immer wieder, ich sollte runter ins Studio gehen und schauen, was passiert. Aber ich habe keinen Hunger mehr danach. Die Sache ist die: Ich war krank. Ich meine wirklich krank.“

Der ‚In the Air Tonight‘-Hitmacher würde liebend gerne wieder Schlagzeug spielen, sagt aber niedergeschlagen, dass er seine „Flugmeilen aufgebraucht“ habe. In der Dokumentation ‚Phil Collins: Drummer First‘ sagte er: „Es dringt langsam erst richtig zu mir durch … Ich habe mein ganzes Leben Schlagzeug gespielt. Und plötzlich nicht mehr spielen zu können, ist ein Schock.“

Collins nahm mit fünf Jahren zum ersten Mal Drumsticks in die Hand und das jahrelange Spielen hat „seinen Tribut“ von seinen Händen und Beinen gefordert. Zu seiner Entscheidung, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, sagte er: „Wenn ich das, was ich tat, nicht mehr so gut machen kann, wie ich es einst tat, dann entspanne ich mich lieber und lasse es sein. Wenn ich eines Tages aufwache und ein Paar Drumsticks halten kann, dann versuche ich es nochmal. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich meine Flugmeilen verbraucht habe.“